‘Xbox Series S gaat helft van Xbox Series X kosten, onthulling prijzen in juli’

De Xbox Series X werd eind 2019 al door Microsoft aangekondigd, maar volgens verschillende bronnen werkt het bedrijf ook aan Xbox Series X (Lockhart). Een nieuw gerucht suggereert dat deze variant mogelijk de helft van Series X gaat kosten en een belangrijk onderdeel zal zijn van de Microsoft-strategie voor de komende generatie.

Prijzen Xbox Series S en X

Beyond3D-gebruiker Eastmen, die in het verleden betrouwbare informatie gedeeld over de plannen van Microsoft, zegt dat Xbox Series S de helft van de prijs van Series X zal zijn. De console zou aanzienlijk kleiner zijn en niet beschikken over een Blu-ray-speler. De insider kent de uiteindelijke prijzen voor de Xbox Series X en Series X overigens niet, maar heeft naar eigen zeggen gehoord dat Microsoft richt op een prijs van $399 (€399) voor Xbox Series X.

“Als laatste hoorde ik dat het de helft van de prijs van Xbox Series X is en Microsoft zou zich richten op een prijs van $399 voor Xbox Series X. Ik weet niet zeker wat de uiteindelijke prijs zal zijn. Ik denk dat als Sony voor $500/$600 gaat, Microsoft voor $200 (Series S) en $400/500 (Series X) kiest, maar we zullen zien”, aldus de gebruiker.

Lees ook → Xbox Series S/Lockhart zal naast Xbox Series X verschijnen

“Microsoft compenseert eventuele verliezen die ze lijden door middel van de verkoop van games en abonnementen. De prijs hangt ook af van wat Sony doet. Microsoft hoeft niet zo extreem te gaan in prijzen als Sony kiest voor hogere prijzen.”

Eastmen sprak ook over het evenement in juli, waar niet alleen Xbox Series S zou worden aangekondigd, maar ook de prijs van Series X wordt onthuld. Volgens de insider wil Microsoft dat het evenement een “nacht van mic-drops” wordt met een line-up van games die alle eerdere lanceringen doen verbleken.

“Maar van wat ik uit al mijn bronnen heb gehoord, gaat juli niet over Sony, juli gaat over de industrie en ze willen dat het een nacht van mic-drops is. Ze zullen hun strategie presenteren die ze hebben ontwikkeld hebben ontwikkeld en ze willen dat Google, Amazon, Apple, Sony en Nintendo doen opschudden, dus verwacht een reeks indrukwekkende momenten, gevolgd door de prijs als het belangrijkste onderdeel van dit alles.”

Volgens de insider wil Microsoft worden wat Netflix een paar jaar geleden was als het gaat om streaming en daarom streven ze ernaar om veel hoogwaardige content voor hun platform te produceren. Als zodanig zal de Xbox Series S een belangrijk apparaat zijn in de strategie van het bedrijf, omdat het hen in staat zal stellen een markt te bereiken die ze met hun lagere prijs nooit konden bereiken.

“Daarom denk ik dat Lockheart een belangrijk apparaat is in hun strategie. De goedkope gateway die ze kunnen bedienen om ervoor te zorgen dat de hardware hun nieuwe compressietechnieken aankan, die ze de komende jaren met xCloud zullen toepassen. Het plan voor Lockheart is om in prijscategorieën te komen die ze nooit eerder konden bereiken. Ook het formaat van de eerste generatie Lockhart zal iedereen verrassen.”

Hoewel Eastmen in het verleden betrouwbaar is gebleken, moeten we alles wat vandaag is onthuld met een korrel zout nemen. Het showcase-evenement van mei was absoluut teleurstellend, dus het lijdt geen twijfel dat Microsoft all-in gaat voor de showcase van volgende maand, maar de verwachtingen onder controle houden is de beste manier om teleurstelling te voorkomen.

Xbox Series X wordt in het najaar van 2020 uitgebracht.

Als Amazon-Partner verdient TechTastic aan het kwalificeren van aankopen.