Xbox Live: Games with Gold-titels van april aangekondigd

Microsoft heeft de Games with Gold-titels van april 2021 aangekondigd. Vanaf 1 tot en met 30 april is Vikins: Wolves of Midgard gratis speelbaar door Gold-abonnees met een Xbox One of Series X | S. FIA European Truck Racing Championship wordt aangeboden in de periode van 16 april tot en met 15 mei. De Xbox 360-game Dark Void is van 1 tot en met 15 april te downloaden en vanaf 16 april tot het eind van de maand komt Hard Corps: Uprising beschikbaar.

Lees ook → Zo krijg je 36 maanden Xbox Game Pass Ultimate voor slechts 99 euro (maart 2021)

Als onderdeel van de Games with Gold-line-up van maart kunnen abonnees Warface: Breakout en Port Royale 3 gratis downloaden tot het einde van deze maand, terwijl Vicious Attack Llama Apocalypse beschikbaar is tot en met 15 april.