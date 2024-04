World of Warcraft: The War Within 20th Anniversary Collector’s Edition nu beschikbaar voor pre-order

World of Warcraft: The War Within 20th Anniversary Collector’s Edition is nu beschikbaar voor pre-order. Het pakket kost in Europa €200 en daarvoor ontvang je naast de game ook verschillende fysieke items, waaronder een hardcover artbook, een standbeeld van een Gryphon Rider en een Collector’s Pin met Anduin, Alleria en Thrall.

World of Warcraft: The War Within 20th Anniversary Collector’s Edition

De Epic Edition Game Content van World of Warcraft: The War Within 20th Anniversary Collector’s Edition bevat het volgende:

World of Warcraft: Dragonflight

Toegang tot World of Warcraft: The War Within

Drie dagen eerder toegang tot World of Warcraft: The War Within

Bèta-toegang toegang tot World of Warcraft: The War Within

30 dagen Game Time

Enhanced Level 70 Character Boost

1000 Trader’s Tender

Squally, the Storm Hatchling pet

Sandbox Storm Gryphon toy

Deepdweller’s Earthen Hearthstone-effect

Algarian Stormrider-mount met dynamisch vliegen en toegang tot speciale racebanen

Upgradebare Stormrider’s Attire Transmog Set

Vorig jaar kondigde Blizzard tijdens BlizzCon drie nieuwe uitbreidingen aan voor World of Warcraft, die zullen vallen onder de Worldsoul Saga. De eerste uitbreiding in de serie, The War Within, verschijnt later dit jaar. Vanaf deze week kunnen spelers zich registreren voor de kans om deel te nemen aan de bèta voor The War Within.

Worldsoul Saga is een verhaal dat de eerste 20 jaar van World of Warcraft viert en nieuwe fundamenten legt voor de toekomst van Azeroth. De verhaallijn zal bestaan uit The War Within, Midnight en The Last Titan.