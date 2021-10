Woensdagochtend nieuwe voorraad PlayStation 5 bij Bol.com?

Het is woensdagochtend mogelijk weer tijd voor een nieuwe voorraad PlayStation 5-consoles in Nederland. In de afgelopen week is de console al bij enkele retailers verschenen en woensdagochtend lijkt het tijd te zijn voor een drop bij Bol.com. Deze week is namelijk de tekst ‘dit artikel is binnenkort beschikbaar’ toegevoegd aan de productpagina van de Disk Edition, terwijl op de pagina van de Digital Edition de tekst ‘het is nog onbekend wanneer we nieuwe voorraad krijgen’ te lezen.

Een andere goede indicatie is de periode tussen de verschillende drops. De laatste keer dat de PS5 door Bol.com is verkocht is alweer meer dan een maand geleden (8 september). In het afgelopen jaar werd de console iedere vier tot vijf weken opnieuw aangeboden. Deze informatie in combinatie met de aangepaste status op de productpagina doet ons vermoeden dat er woensdagochtend weer wat staat te gebeuren. Waarom woensdagochtend? Dat is heel simpel, want de laatste drops hebben iedere keer op die dag plaatsgevonden. De laatste keer werd de PS5 om 07:40 aangeboden en ons advies is dan ook om de productpagina van 07:30 tot 08:00 in de gaten te houden. Blijf de F5-knop niet continu indrukken, want dat kan je een tijdelijke IP-ban opleveren.

We verwachten dat er weinig gaat gebeuren bij de andere partijen. Wehkamp heeft deze week al de Disk Edition aangeboden, terwijl MediaMarkt en Game Mania vorige week de PS5 hebben alleen hebben aangeboden in winkels. Daarnaast bieden BCC en Coolblue de consoles alleen aan via lotingen.