Wanneer vindt de onthulling van Call of Duty: Black Ops Cold War plaats?

Activision heeft het tijdstip bekendgemaakt van de onthulling van Call of Duty: Black Ops Cold War. De volledige onthulling vindt plaats in het gratis te spelen Warzone op woensdag 26 augustus om 19:30 Nederlandse tijd.

Call of Duty: Black Ops Cold War

Daar blijft het niet bij, want tijdens Gamescom: Opening Night Live op donderdag 27 augustus wordt er aanvullende informatie over Call of Duty: Black Ops Cold War naar buiten gebracht. Activision kondigde Call of Duty: Black Ops Cold War vorige week officieel aan met een teaser, echter verdween de video vanwege beelden van de protesten op het Tiananmenplein. Er is inmiddels een nieuwe versie uitgebracht zonder het bewuste fragment.

Call of Duty: Black Ops Cold War krijgt een nieuwe singleplayercampagne, multiplayer, zombies en het gratis te spelen Warzone. Warzone zal blijven draaien op de engine van Modern Warfare, waarbij de ontwikkeling wordt geleid door Raven Software. Volgens VGC verschijnt er later in het jaar een vernieuwde Warzone-map om het uiterlijk meer in overeenstemming te brengen met de Koude Oorlog-setting van Black Ops Cold War.

Er komt naar verluidt ook een publieke bรจta met vervroegde toegang voor gamers die een pre-order plaatsen. Zij zullen daarnaast een Frank Woods-personage in Warzone ontgrendelen. De pc-versie wordt exclusief uitgebracht via Battle.net.

