Waar is de PlayStation 5 op voorraad? Tekorten lijken nog lang niet voorbij te zijn

De PlayStation 5 werd door Sony op 19 november 2020 uitgebracht, maar het is inmiddels bijna april en nog altijd is de console extreem moeilijk te bemachtigen. Het zorgt bij veel PlayStation-fans voor de nodige frustraties, echter worden veel van de problemen veroorzaakt door de aanhoudende COVID 19-pandemie. Bedrijven hebben moeite om aan chips te komen en ook aan deze tekorten lijkt voorlopig geen einde te komen. In de afgelopen periode verschillende autofabrikanten zelfs hun productielijnen moeten stilleggen vanwege deze reden. Daarnaast zorgt de schaarste ervoor dat scalpers nog altijd actief zijn, hoewel de prijzen op de tweedehandsmarkt fors zijn gedaald.

PlayStation 5

Nederlandse retailers ontvangen geregeld nieuwe leveringen van Sony, toch zorgt dit er niet voor dat de voorraadproblemen worden opgelost. In veel situaties is het aanbod binnen een minuut volledig uitverkocht. Daarnaast gaan shops geregeld de fout in door meer consoles te verkopen dan er in het magazijn liggen. Het is simpelweg een frustrerende situatie en het licht aan het einde van de tunnel is zeker nog niet in zicht.

Met dit artikel proberen we mensen die zoeken naar een PlayStation 5 Disk of Digital Edition een handje te helpen. Het onderstaande overzicht wordt direct geüpdatet wanneer er nieuwe voorraad is en daarbij kun je direct zien wanneer de laatste drop heeft plaatsgevonden.

Update 24/03 (19:05) → Amazon Nederland heeft afgelopen dinsdag de Disk en Digital Edition van de PlayStation 5 aangeboden, maar net als bij de MediaMarkt zijn er opnieuw teveel bestellingen aangenomen. De retailer zal openstaande orders niet annuleringen, echter kan het nog wel even duren voordat er een nieuwe levering komt. Enkele lezers hebben van Amazon de boodschap gekregen dat er binnenkort een verwachte levertijd aan de orders wordt toegevoegd.

PlayStation 5

PlayStation 5 Digital Edition

Update 22/03 (11:24) → De drop bij de MediaMarkt heeft afgelopen vrijdag plaatsgevonden en de PS5 heeft opmerkelijk lang online gestaan. Dat bleek helaas te lang te zijn en er is nu een enorme wachtlijst ontstaan die volgens de MediaMarkt nog wel tot juli kan duren. Het zal daarom nog geruime tijd duren totdat er daar weer een losse verkoop zal plaatsvinden. Bij de overige retailers is de situatie als volgt: