Vrijdagochtend 19 maart nieuwe PlayStation 5 voorraad en drop bij MediaMarkt

Nog niet in het bezit van een PlayStation 5? Dan hebben we goed nieuws voor je, want MediaMarkt heeft een nieuwe drop aangekondigd. Op vrijdag 19 maart worden er rond 10:00 weer verschillende bundels in de webshop aangeboden. Het gaan ongetwijfeld weer extreem druk worden en het is dan ook verstandig om je vinger op de F5-knop te houden.

Update 19/03 (11:24) → De PlayStation 5 is inmiddels volledig uitverkocht bij de MediaMarkt.

Het aanbod zal bestaan uit een PlayStation 5 met extra controller en accessoirespakket, een PS5 met extra controller, oplaadstation en oplaadkabel en een bundel met extra controller en headset. Let op, want vanwege de extreme populariteit en beperkte beschikbaarheid worden er enkel orders van maximaal 1 console per klant geaccepteerd.