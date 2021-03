Nieuwe voorraad PlayStation 5? Meer losse verkoop en nieuwe loterij

De PlayStation 5 werd op 19 november 2020 uitgebracht in Nederland, maar helaas wachten veel mensen nog altijd op een console. Er is nog grote onzekerheid wanneer de voorraadproblemen zullen worden opgelost, maar de verwachting is dat de tekorten nog minimaal tot de zomer zullen aanhouden. Dat wil overigens niet zeggen dat je in de tussentijd geen kans maakt, want deze maand staat er nog het nodige te gebeuren.

PlayStation 5

Update 15/03 (09:00) → We hebben het overzicht weer voorzien van een update. Coolblue en NedGame hebben momenteel als enige concrete informatie gedeeld. Coolblue gaat de consoles die ze volgende week ontvangen opnieuw verloten, je kan je via deze link inschrijven.

Sackboy met DualSense voor €99,98 bij Game Mania.

PlayStation Plus (NL) 365 dagen bij CDKeys.com voor €49,99.

PlayStation 5

PlayStation 5 Digital Edition