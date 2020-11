Volledige installatie Call of Duty Black Ops: Cold War neemt bijna 200 GB in beslag

Een volledige installatie van Call of Duty Black Ops: Cold War neemt ongeveer 190 GB in beslag. Op Reddit is er een foto verschenen met de bestandsgroottes van de verschillende (optionele) onderdelen.

Call of Duty Black Ops: Cold War

Het goede nieuws is dat Xbox Series X | S gebruikers de kans geeft om zelf te bepalen welke delen van Call of Duty Black Ops: Cold War kunnen worden geïnstalleerd. De game vereist op Xbox Series X 7,5 GB voor de Zombies-modus, HD-texturen nemen 38,2 GB in beslag en de data voor raytracing is goed voor nog eens 11,8 GB .

Installeer je elk onderdeel van Call of Duty Black Ops: Cold War dan wordt de 1 TB-ssd van Xbox Series X voor ongeveer een kwart gevuld. Het systeem gebruikt namelijk standaard al 198 GB voor het besturingssysteem. We weten nog niet hoe het zit op Series S, maar we verwachten dat deze versie minder ruimte zal vereisen vanwege het feit dat de console zich focust op gaming in 1080p/1440p.

Black Ops Cold War verschijnt op 13 november voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X en Windows. De Standard Edition krijgt een prijskaartje van €69,99 (€57,49 bij Amazon) en de Cross-Gen Bundle gaat €74,99 kosten (AllYourGames voor €67,90). Bezitters van de Cross-Gen Bundle kunnen hun PlayStation 4/Xbox One-versie kosteloos upgraden naar de PlayStation 5/Xbox Series X-versie.