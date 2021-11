Ubisoft Black Friday 2021 – 20% korting op alle games en Collector Editions

Black Friday gaat volgende week vrijdag (26 november) van start, maar Ubisoft kun je al vroegtijdig profiteren. Tijdens de Black Friday Sale 2021 in de Ubisoft Store ontvang je 20% extra korting met code BF20 en daarnaast is Tom Clancy’s Splinter Cell Chaos Theory zelfs gratis beschikbaar.

De korting werkt bovendien niet alleen in combinatie met standaard games, want ook de Collector Editions met fysieke items vallen onder het aanbod. Riders Republic voor de PlayStation 5 en Xbox Series X | S kost daardoor momenteel slechts €41,99 en is elders te koop voor €57,69. Bekijk hier het volledige overzicht in de Ubisoft Store.