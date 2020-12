Toekomstige GTA Online-updates krijgen meer content voor solospelers

Toekomstige updates voor Grand Theft Auto Online zullen zowel gericht zijn op gameplay voor één speler als op coöp-activiteiten. Rockstar lanceerde vorige week naar eigen zeggen ‘het grootste GTA Online-avontuur ooit’ in de vorm van The Cayo Perico Heist, een overval op een exotische eilandlocatie.

De missie stelt spelers voor het eerst in staat om in Grand Theft Auto Online een heist alleen te voltooien of met maximaal drie andere spelers. “Het is iets waar we al geruime tijd mee bezig zijn en de community heeft ons laten weten dit graag te zien”, aldus Rockstar North design director Scott Butchard in gesprek met GQ. “Het is iets dat we graag willen voortzetten.”

“We willen teams en spelers respecteren die coöp willen spelen. Maar tegelijkertijd toestaan dat solospelers er nog steeds een soortgelijke ervaring uit kunnen halen. Beide hebben voordelen. Als je er alleen naar binnen gaat, neem je 100 procent van de buit mee en het is een stuk gemakkelijker om het stealth te doen en te plannen als je geen communicatie nodig hebt. Met andere spelers kun je opsplitsen en meerdere dingen tegelijk doen. Ik denk dat we in de toekomst meer van dat singleplayer-elementen gaan injecteren.”

Rockstar zal in de tweede helft van 2021 een vernieuwde versie van GTA V naar de PlayStation 5 en Xbox Series X brengen. Verder verschijnt er een losse versie van GTA Online, die de eerste drie maanden gratis beschikbaar zal zijn voor PS5-bezitters.