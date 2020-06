‘Thirdpartyontwikkelaars zullen niet optimaal profiteren van PlayStation 5-ssd’

Thomas Mahler, oprichter en creatief directeur van Ori-ontwikkelaar Moon Studios, heeft gesproken hoe thirdpartyontwikkelaars hun multiplatform-games voor de next-gen consoles zullen ontwikkelen. Zoals de meesten van jullie inmiddels weten beschikt de PlayStation 5 over een razendsnelle custom SSD met verwerkingssnelheden van gamegegevens die ongeveer 100 keer sneller zijn dan die op de PS4.

Op papier heeft de SSD van de PS5 ook een voorsprong op de SSD van de Xbox Series X, maar volgens Mahler heeft het geen zin voor ontwikkelaars van derden om hun titels aan te passen rond de SSD van Sony. In plaats daarvan is de maker van Ori van mening dat de meeste ontwikkelaars zich zullen focussen op het systeem met de laagste lees- en schrijfsnelheden: Xbox Series X en pc.

“Ik zou verrast zijn als de meeste externe ontwikkelaars hun games niet alleen zouden ontwikkelen voor het systeem met de langzaamste hardware”, schreef Mahler in een bericht op ResetEra. “Ik bedoel, er is letterlijk 0 kans dat levels worden gewijzigd omdat de PS5 ze sneller kan laden, simpelweg omdat het veel te duur en arbeidsintensief is om dat te doen.”

“De supersnelle SSD van de PS5 is leuk voor de studio’s van Sony, maar het heeft economisch geen zin om je games sterk aan te passen aan een bepaald platform. Op pc’s en de Xbox moet je werken met wat er is. Het zijn dus 2 platforms tegen 1. Het scenario dat in het openingsbericht wordt genoemd, is hoogst onwaarschijnlijk. ”

De PlayStation 5-console wordt in het najaar wereldwijd gelanceerd en op donderdag 11 juni om 22:00 Nederlandse tijd worden de eerste games gepresenteerd. Wil je er zeker van zijn dat je de console op de dag van release ontvangt? Schrijf je dan in voor onze pre-order notificatiedienst, waarbij je direct een e-mail ontvangt wanneer een shop de console beschikbaar maakt.





