‘The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 meer lineair dan voorganger’

Nintendo publiceerde de eerste trailer voor The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 in de zomer van 2019, maar sindsdien heeft het bedrijf nog geen nieuwe informatie over de game naar buiten gebracht. Twitch-streamer Tyler McVicker claimt echter in het bezit te zijn van nieuwe informatie over de game en we kunnen hem enigszins serieus nemen, omdat hij eerder de komst van het inmiddels uitgebrachte Half-Life: Alyx correct voorspelde.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2

Volgens McVicker zal The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 meer lineair zijn dan het eerste deel en ook zullen er verschillende functies van oudere Zelda-games worden teruggebracht.

“In tegenstelling tot het eerste deel, zal het spel in het begin lineair zijn. Canonisch gezien kent Link Hyrule al, dus het heeft geen zin om de torens opnieuw te beklimmen. In plaats daarvan hebben de ontwikkelaars de wereld gevuld met een miasmische versie van Ganon en totdat de infectie op de locaties is gestopt, is het onmogelijk om de gehele wereld te verkennen”, aldus MicVicker.

Omdat spelers niet dezelfde vrijheid krijgen, lijkt het erop dat locaties uitgebreider zullen dan in het eerste deel. The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 zal mogelijk ook dungeons bevatten.

“In dit opzicht zijn de locaties veel dieper uitgewerkt dan in het origineel. McVicker verwijst op zijn minst naar het verschijnen van dungeons, sterk geïnspireerd door een spel dat veel weet over het verspreiden van kerkers over de open wereld. De leaker voegde er ook aan toe dat de wereld van de game blijkbaar niet alleen wordt geïnspireerd door Red Dead Redemption 2, maar ook door een andere onbekende game.”

The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 is een exclusieve game voor de Nintendo Switch. Het is nog onbekend wanneer de game wordt uitgebracht.