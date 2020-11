The Last of Us: Part II en God of War maken gebruik van nieuwe DualSense-functies

The Last of Us: Part II en God of War krijgen op de PS5 naar verluidt een update met ondersteuning voor haptische feedback van de nieuwe DualSense-controller. Volgens GamesRadar maakt de game van Naughty Dog ook gebruik van de adaptieve triggers van de PS5.

DualSense-ondersteuning voor PS4-games

De belangrijkste functie van de DualSense is haptische feedback, waarmee de ontwikkelaar verschillende sensaties kan bieden door een reeks kleine trillingen tijdens het gamen. Volgens Sony zullen spelers het verschil voelen tussen het racen door de modder of op het circuit, weerstand vernemen wanneer je in het water springt of een veerkrachtig gevoel bij het oversteken van een houten brug.

Een andere belangrijke vernieuwing zijn de adaptieve triggers. De triggers van de DualSense bieden verschillende niveaus van weerstand om bijvoorbeeld het schieten van een pijl en boog echt aan te laten aanvoelen. De weerstand neemt toe naarmate je de pijl verder naar je toe haalt, terwijl een machinegeweer heel anders aanvoelt dan een jachtgeweer.

Elk schot dat je afvuurt met een wapen in de game van Naughty Dog resulteert volgens de site in indrukwekkende feedback van de controller, iets dat ook voelbaar is tijdens de gevechten in God of War, vooral wanneer je het Guardian Shield opent dat door Kratos wordt gebruikt of wanneer je zijn Leviathan-bijl gooit. Sony heeft de veranderingen nog niet officieel bevestigd.

De PlayStation 5 wordt op 19 november in Nederland uitgebracht. Het is niet langer mogelijk om een pre-order te plaatsen en ook zullen er geen losse exemplaren in de winkels zijn te vinden. Je kan op 18 november alleen nog terecht bij Coolblue en BCC, hoewel de voorraad uitermate klein zal zijn. Daarnaast verwacht Bol.com binnenkort een nieuwe voorraad.

PlayStation 5

PlayStation 5 Digital Edition