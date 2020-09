Super Mario 3D World komt naar Nintendo Switch met Bowser’s Fury

Nintendo heeft aangekondigd dat Super Mario 3D World wordt uitgebracht voor de Nintendo Switch. Daarnaast verschijnt er ook een compleet nieuwe uitbreiding voor de game.

Super Mario 3D World

Super Mario 3D World werd in 2013 gelanceerd op de Wii U en verschijnt op 12 februari 2021 voor de Switch met nieuwe content met de titel Bowser’s Fury. Een trailer voor de uitbreiding toonde een duister, somber landschap dat Mario kan verkennen. Een van de belangrijkste nieuwe functies is de mogelijkheid om het spel in online co-op te spelen. Oorspronkelijk konden in Super Mario 3D World maximaal vier spelers Mario, Luigi, Princess Peach en Toad lokaal besturen, maar deze versie biedt de mogelijkheid om samen online te spelen.

Net als bij eerdere Mario-spellen, bevat de gameplay verschillende items die personages verschillende vaardigheden geven. Met het Cat Suit kunnen spelers in bomen klimmen en door levels rennen, terwijl Mario en zijn vrienden op andere momenten verschillende puzzels moeten voltooien. Er verschijnen ook twee nieuwe amiibo voor de Switch-versie van Super Mario 3D World: Cat Mario en Cat Peach.

Tip → Het is nu mogelijk om een pre-order te plaatsen bij Bol.com voor €56,99.

Super Mario 3D World voegt zich bij een reeks andere Mario-games die onlangs werden aangekondigd. Er vond een 35th Anniversary Direct plaats die veel van deze nieuwe titels onthulde, waaronder een limited edition Super Mario 3D All-Stars en Game & Watch: Super Mario Bros.

Er gaan daarnaast geruchten dat er begin 2021 een nieuw Switch-model wordt uitgebracht met betere graphics, meer interactie en een groot aantal nog te onthullen verbeteringen.

