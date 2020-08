Suicide Squad: Kill the Justice League komt in 2022 naar PlayStation 5, Xbox Series X en pc

Rocksteady heeft Suicide Squad: Kill the Justice League aangekondigd. De studio maakte bekend dat de game in 2022 moet verschijnen voor de PlayStation 5, Xbox Series X en pc.

Suicide Squad: Kill the Justice League

Het superheldenspel kan alleen worden gespeeld of met maximaal vier spelers in online co-op. Het verhaal volgt de Suicide Squad-leden en speelbare personages Harley Quinn, Deadshot, Captain Boomerang en King Shark. De personages gaan een onmogelijke missie aan om de aarde te redden en ’s werelds grootste DC Super Heroes, The Justice League, te doden.

Rocksteady heeft sinds Batman: Arkham Knight uit 2015 en Batman: Arkham VR uit 2016 geen game meer uitgebracht. Suicide Squad: Kill the Justice League speelt zich af in hetzelfde universum als de twee Batman Arkham-games.

“Suicide Squad: Kill the Justice League toont het vermogen van Rocksteady Studios om meesterlijke verhalen te combineren met meeslepende gameplay op basis van bekende DC-personages”, zei David Haddad, president van WB Games, in een voorbereide verklaring. “Het team creëert een genrebepalende ervaring die de formidabele Suicide Squad tot leven brengt op een manier die nog nooit eerder is gedaan.”

“Ons team is verheugd Suicide Squad: Kill the Justice League officieel aan te kondigen en een kijkje te geven in ons nieuwste project”, voegde creatief directeur Sefton Hill toe. “We introduceren een originele kijk op de Suicide Squad die de rijke, verhalen waar Rocksteady om bekend staat, combineert met innovatieve gameplay-functies om een unieke game-ervaring te creëren.”

