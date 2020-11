Spider-Man savegames kunnen nu worden overgezet naar de PS5-remaster

Insomniac Games heeft een update uitgebracht voor Marvel’s Spider-Man waarmee PS4-savegames in de remaster voor de PlayStation 5 kunnen worden gebruikt. Gebruikers kunnen hun savegames van de game handmatig exporteren en vervolgens op de PS5 importeren. “Gewoon om duidelijk te zijn. Je moet de PS4-game gebruiken om je savegames te exporteren. Remastered kan geen save zien totdat deze is geëxporteerd door de PS4-game”, legt communitymanager James Stevenson uit.

Overnight we released an update for Marvel’s Spider-Man on PS4 bringing those suits, and the ability to export your save to Marvel’s Spider-Man Remastered.

We also updated Remastered to allow import of those exported saves and with many additional fixes (incl. rest mode crash) https://t.co/LVnYVykc0Q

— Insomniac Games (@insomniacgames) November 22, 2020