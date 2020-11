Sony toont vernieuwingen en mogelijkheden van PS5-game Demon’s Souls

In een nieuwe State of Play heeft PlayStation meer beelden vertoond van de PlayStation 5-launchgame Demon’s Souls. Gavin Moore, creative direct van de game, neemt je mee in de wereld en het verhaal van de game.

“In deze tour houden we vast aan de offline ervaring”, aldus Brett Elston van Sony op het PlayStation Blog. “Zodra de game is gelanceerd, kun je de asynchrone en synchrone multiplayerfuncties ontdekken die ervoor zorgen dat Demon’s Souls zo geliefd is bij fans.”

Demon’s Souls, ontwikkeld door Bluepoint Games en Sony Worldwide Studios, wordt op 12 november exclusief uitgebracht op de PlayStation 5. In Europa zullen we wel een weekje langer moeten wachten, omdat de console hier op 19 november verschijnt. In de game kan er worden gekozen tussen twee grafische modi: een gericht op de framerate en de ander op het weergeven van de mooiste graphics.

Demon Souls kopen → Voor €71,90 bij AllYourGames (adviesprijs €79,99)

Er zijn meer dan 180 video’s beschikbaar via de nieuwe PS5-functie Activities, waarvan Sony zegt dat deze is ontworpen om “barrières tijdens het gamen te verwijderen” door spelers in staat te stellen hints te ontvangen zonder een game te verlaten. Activities worden weergegeven in de vorm van kaarten op het scherm, die ook nieuwe gameplay-mogelijkheden onthullen en gebruikers in staat stellen direct naar specifieke levels of uitdagingen te springen.