Sony: PlayStation 5-prijs werd al voor wereldwijde uitbraak van coronavirus bepaald

Na maanden van speculatie onthulde Sony uiteindelijk de prijs van de PlayStation 5 op 16 september – slechts 57 dagen voor de lancering van de console in de Verenigde Staten. De prijs van de PS4 werd in 2013 maar liefst 100 dagen eerder aangekondigd.

Prijs PlayStation 5

Vanwege de late onthulling werd gespeculeerd dat Sony zou zijn getroffen door de impact van het coronavirus op zowel de toeleveringsketen als het budget, waardoor het de prijs zou moeten aanpassen. Volgens PlayStation-topman Jim Ryan was dat echter niet het geval en was de prijs al voor de lockdown bepaald.

“Onze voorkeursprijzen werden vroeg in dit kalenderjaar bepaald, pre-lockdown”, vertelde Ryan aan Edge Magazine. “We hebben PlayStation 5 kunnen lanceren voor $399, €399, met alle pk’s en functies die de console heeft, voor dezelfde prijs waarvoor we in 2013 de PS4 hebben gelanceerd.”

Dat Ryan spreekt over voorkeursprijzen is niet helemaal vreemd, want Microsoft had Sony kunnen dwingen om zijn prijzen omlaag te brengen door bijvoorbeeld Xbox Series X voor €399 te verkopen. Dat is echter niet gebeurd en de topmodellen van beide bedrijven hebben hetzelfde prijskaartje gekregen. Vermoedelijk hadden ze er nog iets meer voor kunnen vragen, want de nieuwe Xbox en PlayStation zijn sinds de lancering in november nooit langer dan een half uur beschikbaar geweest.

Als je voor de kerst nog steeds op zoek bent naar een gameconsole van de volgende generatie, is alle hoop niet verloren. We houden namelijk de voorraadstatus bij van de PlayStation 5 en Xbox Series X|S in Nederland.

PlayStation 5

PlayStation 5 Digital Edition