PlayStation Showcase mei 2023: bekijk de livestream hier om 22:00

Vandaag zal Sony de livestream van de PlayStation Showcase 2023 uitzenden. Dit evenement, dat plaatsvindt op woensdag 24 mei, begint om 22:00 Nederlandse tijd. De livestream kan via de onderstaande mediaspeler worden gevolgd.

PlayStation Showcase mei 2023

Sony heeft bekendgemaakt dat de PlayStation Showcase iets meer dan een uur duren en zich voornamelijk richt op games die in ontwikkeling voor de PS5 en de PlayStation VR2. Gamers kunnen een voorproefje verwachten van nieuwe titels van PlayStation Studios, evenals games van externe partners en indies.

Tijdens een recente presentatie gaf Jim Ryan, CEO van SIE, een uitgebreide update over de prestaties van de PlayStation-divisie. Hij meldde dat de verkoop van de PlayStation VR2 in de eerste zes weken na de release beter verloopt dan die van zijn voorganger. Ryan onthulde ook dat 30% van de PlayStation Plus-gebruikers zich heeft geabonneerd op duurdere variant van het PlayStation Plus-abonnement, dat in de zomer van 2022 werd geïntroduceerd.

Daarnaaste kondigde Ryan aan dat Sony ‘interessante en ambitieuze plannen’ heeft om de ontwikkeling van cloudgaming te versnellen. Deze plannen zullen in de komende maanden worden gepresenteerd. Hermen Hulst, het hoofd van PlayStation Studios, benadrukte ook dat Bungie wordt ingezet om de 12 liveservicegames, die momenteel in ontwikkeling zijn bij Sony, streng door te lichten.