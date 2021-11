Sony gaat PlayStation 5 voorraad tijdens feestdagen vergroten via luchtvracht

De feestdagen komen eraan, maar een PlayStation 5 op voorraad zal je niet snel spotten in een winkel. Sony doet er desondanks alles aan om zoveel exemplaren af te leveren. Het Japanse bedrijf heeft volgens The Sun in de heeft de afgelopen week drie Boeing 747-vliegtuigen gecharterd van Seoul, Zuid-Korea naar Londen, elk geladen met bijna 50 pallets met PlayStation 5-consoles.

Het is nog onbekend of Sony ook in de EU kiest om PS5-consoles per vliegtuig te transporteren, maar dat ligt vanwege het belangrijke seizoen wel voor de hand. Door de grote vraag en de wereldwijde tekorten aan chips is de PlayStation 5 na de release in november 2020 nog altijd moeilijk te verkrijgen.

Piers Harding-Rolls, onderzoeksdirecteur bij Ampere Analysis, legt uit waarom Sony voor deze oplossing kiest: “Luchtvracht van goederen over zo’n lange afstand wordt meestal vermeden omdat het duur is. Maar bedrijven kunnen er gebruik van maken om problemen met de toeleveringsketen op te lossen of om aan de vraag te voldoen in belangrijke periodes van het jaar, omdat het in dit geval consoles veel sneller van de fabrieken naar de winkels brengt. Ik geloof dat Sony ook lucht heeft gebruikt om een aantal PS5’s te vervoeren tijdens de lancering eind 2020. Het is veel sneller dan vervoer over zee. Luchtvracht zal helpen om wat voorraad consoles naar voren te halen, maar kan resulteren in een langere droogte begin 2022 wanneer er weer wordt gekozen voor zeetransport.”

Vorige week zei Sony dat de problemen met de levering van de PlayStation 5 een negatieve invloed hadden op de verkoop van de hardware, maar dat het hoopvol blijft dat het zijn jaarlijkse doelstelling voor de verzending van consoles zal halen. Het Japanse bedrijf verwacht dit fiscale jaar in totaal 14,8 miljoen PlayStation 5-consoles te verkopen en tot op heden zijn er . Dat betekent dat er in de laatste twee kwartalen nog 9,3 miljoen exemplaren worden geleverd, waarvan het overgrote deel vermoedelijk op tijd moet komen voor de feestdagen. “Het tekort aan halfgeleiders heeft gevolgen op meerdere gebieden en door middel van verschillende maatregelen hebben we actie ondernomen,” aldus Sony-cfo Hiroki Totoki. “Voor de PS5 is de doelstelling vastgesteld voor het aantal exemplaren dat dit jaar moet worden verkocht en we hebben ons verzekerd van het aantal chips dat nodig is om dat te bereiken. Wat de levering van halfgeleiders betreft, maken we ons geen zorgen.”

