Sony komt met tijdelijke oplossing voor PlayStation 5-downloadbug

Sony heeft nog geen update uitgebracht om de downloadbug op de PlayStation 5 te verhelpen, maar deelde wel een tijdelijk oplossing. Het is met deze oplossing niet langer om het systeem naar fabrieksinstellingen te resetten.

Downloadbug PS5

Een aantal PS5-gebruikers heeft gemeld dat ze het probleem sinds de lancering zijn tegengekomen, wat ertoe leidt dat PS5-games vastlopen in de wachtrij voor downloads. De PS5 denkt in dit geval dat de game wordt gedownload, maar in de werkelijkheid is de wachtrij leeg en daardoor wordt er niks geïnstalleerd.

De enige beschikbare oplossing was tot vandaag om een volledige fabrieksreset uit te voeren en dat betekent dat het systeem opnieuw moet worden geconfigureerd. De nieuwe oplossing neemt nog steeds wat tijd in beslag, maar is aanzienlijk minder ingrijpend. Het supportteam van PlayStation adviseert gebruikers om de PS5 in veilige modus op te starten en de database te reconstrueren. Bij het opnieuw opstarten zou het probleem met de downloadwachtrij moeten zijn opgelost.

Om de PS5 in veilige modus op te starten schakel je de console uit. Zodra het systeem is uitgeschakeld, houd je de activeringstoets opnieuw ingedrukt. Laat de activeringstoets los nadat je het tweede piepje hebt gehoord. Het eerste piepje hoor je als je de activeringstoets indrukt en het tweede piepje zeven seconden later. Sluit de controller aan met de usb-kabel en druk op de PS-toets op de controller.

De PlayStation 5 werd op donderdag 19 november uitgebracht in Europa. Helaas is het systeem op moment van schrijven nergens te bemachtigen. Het enige wat we op dit moment weten is dat Bol.com in december een nieuwe voorraad verwacht.

PlayStation 5

PlayStation 5 Digital Edition