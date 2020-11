Sony gaat VRR via systeemupdate toevoegen aan PlayStation 5

Sony heeft aangekondigd dat de Variable Refresh Rate (VRR)-functie in ontwikkeling is voor de PlayStation 5. Deze technologie wordt ingezet om frametearing en judder te elimineren bij hoge framerates.

VRR op PlayStation 5

Het Japanse bedrijf zegt op zijn eigen website dat VRR via een toekomstige systeemupdate wordt toegevoegd aan de PS5. “Na een toekomstige update van de systeemsoftware zullen PS5-eigenaren de VRR-functie van compatibele televisies kunnen gebruiken bij het spelen van games die de technologie ondersteunen”, aldus Sony.

VRR is overigens niet geheel nieuw, want de technologie werd door Microsoft al beschikbaar gemaakt voor Xbox-consoles van de laatste generatie. De functie is deze generatie echter belangrijker geworden voor games van die framerates van 60fps en hoger ondersteunen. Het is niet exact duidelijk waarom de functie tot op heden ontbreekt op de PS5, omdat de aanwezigheid van de functie eerder wel werd benoemd.

Sony heeft niet bekendgemaakt wanneer de update met VRR-ondersteuning komt, maar het lijkt waarschijnlijk dat het niet te lang wil wachten, aangezien de functie al wordt ondersteund door Xbox Series X | S. De PS5 is sinds donderdag 19 november beschikbaar in Europa, maar is nergens uit voorraad leverbaar. De enige beschikbare informatie is dat Bol.com begin december een nieuwe levering verwacht.

