‘Sony gaat M.2-uitbreidingsslot van PS5 in de zomer activeren’

PlayStation 5-bezitters kunnen volgens Bloomberg vanaf de zomer het opslaggeheugen van hun console uitbreiden. Sony werkt momenteel aan een firmware-update die het M.2-uitbreidingsslot van de PS5 activeert, dat momenteel softwarematig is uitgeschakeld. Ten tijde van de PS5-release maakte het Japanse bedrijf bekend dat de functionaliteit op een later moment beschikbaar zou worden gemaakt door middel van een update.

PS5 M.2-ondersteuning

De update voor M.2-ondersteuning introduceert ook de mogelijkheid om de fan op hogere snelheden te laten draaien om ervoor te zorgen dat de PS5 niet oververhit raakt. De PlayStation 5 is voorzien van een SSD met 825 GB aan opslagruimte, maar er is slechts 667 GB beschikbaar voor games, apps en media. AAA-games nemen vaak al minimaal 50 GB in beslag en de populaire Call of Duty-games gaan zelfs ver over de 100 GB heen.

Gebruikers kunnen op dit moment een externe harde schijf of SSD gebruiken, echter werkt dit opslaggeheugen alleen in combinatie met PS4-games. Na de firmware-update kunnen PS5-eigenaren zelf een SSD in de console plaatsen, hoewel deze zal moeten voldoen aan de eisen die Sony stelt. De interne SSD heeft een leessnelheid van 5,5 GB/s (RAW) en 8-9 GB/s (compressed).

PlayStation 5

PlayStation 5 Digital Edition