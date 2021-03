Sony gaat Horizon Zero Dawn: Complete Edition en 9 andere games gratis aanbieden

Sony gaat dit voorjaar 10 gratis games aanbieden als onderdeel van het Play at Home-programma, waaronder het alom geprezen Horizon Zero Dawn. De volgende PS4- en PSVR-games zijn vanaf 25 maart tot en met 22 april beschikbaar:

Abzû

Enter the Gungeon

Rez Infinite

Subnautica

The Witness

Astro Bot: Rescue Mission

Moss

Thumper

Paper Beast

Horizon Zero Dawn: Complete Edition is vanaf 19 april tot en met 14 mei te verzilveren. Daarnaast kunnen PS4- en PS5-bezitters momenteel het in 2016 uitgebrachte Ratchet & Clank aan hun PlayStation-bibliotheek toevoegen.

“We hebben binnenkort meer te delen. We waarderen de steun van de PlayStation-community en hopen dat je geniet van onze nieuwste content – blijf alsjeblieft veilig en bedankt voor het spelen!”, aldus Sony-topman Jim Ryan.

Play At Home werd geïntroduceerd in april 2020, toen Sony zei dat het was ontworpen om social distancing te bevorderen en indie-ontwikkelaars te helpen die getroffen zijn door de coronavirus-pandemie.