Shadow of the Erdtree aangekondigd als uitbreiding voor Elden Ring

Shadow of the Erdtree is aangekondigd als uitbreiding voor Elden Ring. Ontwikkelaar FromSoftware maakte het nieuws op Twitter bekend, zonder verdere informatie over de DLC te delen.

Rise, Tarnished, and let us walk a new path together.

An upcoming expansion for #ELDENRING Shadow of the Erdtree, is currently in development.

We hope you look forward to new adventures in the Lands Between. pic.twitter.com/cjJYijM7Mw — ELDEN RING (@ELDENRING) February 28, 2023

Shadow of the Erdtree

“Sta op, Tarnished, en laat ons samen een nieuw pad bewandelen. Een aankomende uitbreiding voor Elden Ring, Shadow of the Erdtree, is momenteel in ontwikkeling. We hopen dat je uitkijkt naar nieuwe avonturen in de Lands Between”, aldus de ontwikkelaar.

Naast de tekst werd er een afbeelding gedeeld waarop we een personage zien dat rijdt op Torrent. Het personage beweegt zicht voort tussen doorzichtige grafstenen richting de Erdtree.

Het is gebruikelijk dat titels van FromSoftware uitbreidingen krijgen na de lancering, zoals Bloodborne en alle Dark Souls-titels die aanzienlijke ondersteuning na release hebben ontvangen. Het is momenteel nog onbekend wanneer de DLC voor Elden Ring zal worden uitgebracht. Elden Ring werd vorig jaar met veel lof ontvangen en werd uitgeroepen tot Game of the Year tijdens The Game Awards 2022.