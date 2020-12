Scalper-groep blijkt te liegen over aantal bemachtigde PlayStation 5-consoles

Een scalper-groep die zich focust op de PlayStation 5 en Xbox Series X vanwege de aanhoudende tekorten, claimt nog eens 2000 exemplaren te hebben bemachtigd. CrepChiefNotify, waarvan wordt gezegd dat het bots gebruikt om gewilde producten sneller te kopen dan reguliere consumenten, kreeg bekendheid nadat het opschepte dat zijn leden 3500 PS5-consoles hadden verkregen om deze daarna voor hoge winstmarges door te verkopen.

Het lijkt er echter op dat deze claims voornamelijk worden gebruikt om hun abonnement (£29,99 per maand) te promoten. Een anoniem lid zegt namelijk dat de daadwerkelijke aantallen aanzienlijk lager liggen. In gesprek met VGC zegt de bron dat abonnees een intern kanaal kunnen gebruiken om te zien hoeveel consoles er zijn bemachtigd en deze cijfers suggereren dat de claims flink zijn overdreven.

Er zouden minder dan 200 consoles zijn aangeschaft en dat aantal is verdeeld over PS5- en Xbox Series X-modellen. “Ik kan je met zekerheid zeggen dat ze vandaag regelrecht hebben gelogen over hun succes”, zei de bron. “Of ze gaan ervan uit dat ten minste 50% van de leden erin geslaagd is om een console te kopen.”

Ze beschuldigden CrepChiefNotify er ook van dat de verkoopwaarde van de producten die het leden helpt te verkrijgen sterk wordt overtrokken, in één geval meer dan het dubbele van de actuele waarde. “Het is misleidend en in feite valse voorlichting”, beweerden ze, voordat ze opmerkten dat ze de groep willen verlaten wanneer hun huidige abonnement afloopt. Het is niet verwonderlijk dat CrepChiefNotify veel negatieve kritiek heeft ontvangen van consumenten die worstelen om de volgende generatie consoles te bestellen, terwijl die tegen hoge prijzen worden verkocht op veilingsites en bij tweedehandswinkels, zoals eBay en Marktplaats.

In Nederland is het ook al geruime tijd niet mogelijk om een PlayStation 5 te bemachtigen. Afgelopen week werd er bij enkele shops een nieuwe voorraad aangeboden, terwijl MediaMarkt en Game Mania deze levering hebben gebruikt om een deel van de openstaande pre-orders uit te leveren. De meeste shops hebben inmiddels een limiet ingesteld van één PS5 per adres. We weten dat Bol.com hier ook actief op controleert, waardoor een scalper al in het bezit moet zijn van meerdere adressen om de consoles te laten bezorgen.

