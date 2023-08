Saints Row komt in september 2023 naar PlayStation Plus Essentials

PlayStation Plus Essentials-abonnees kunnen in september naar verluidt uitkijken naar het in 2022 uitgebrachte Saints Row. De andere twee games zijn op dit nog onbekend.

Deze informatie werd gedeeld door billbil-kun, die al twee jaar lang vroegtijdig de nieuwe line-up voor PlayStation Plus lekt. Volgens de gebruiker kunnen PlayStation Plus Essentials-abonnees van 5 september tot 3 oktober Saints Row en nog twee andere games aan hun account toevoegen. De officiële aankondiging voor de PlayStation Plus-titels van september zal op woensdag 30 augustus plaatsvinden.

EXCLUSIVE

???? PS Plus Essential – September 2023????

Here is the headliner of PS Plus Monthly Games lineup for September 2023

P.S. We still can't confirm at 100% what the 2 other titles will be#PsPlus #PlaystationPlushttps://t.co/zUIgL1TSx7

— billbil-kun (@billbil_kun) August 28, 2023