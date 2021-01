Retailer neemt contact op met gamers over nieuwe PlayStation 5-voorraad

De PlayStation 5 is nauwelijks beschikbaar geweest sinds de lancering in november. We zien veel verhalen over het creëren van een kunstmatige schaarste, maar dat is simpelweg onzin. Het is namelijk het resultaat van een enorme vraag naar de PS5 en dat betekent dat voorraden nagenoeg direct zijn uitverkocht op het moment dat ze binnenkomen.

Volgens DigiTimes is het Japanse bedrijf er zelfs in is geslaagd om 3,4 miljoen exemplaren te verkopen in de eerste vier weken. Daarmee is het de populairste PlayStation-console tot nu toe. Het rapport claimt dat Sony van plan is om de productie van de PS5 op te schalen naar 16,8 tot 18 miljoen exemplaren in 2021. Sony zou hiervoor gebruik willen maken van de extra capaciteit bij chipmaker TSMC. AMD is de ontwerper van de chipsets voor PS5 op basis van het Ryzen- en RDNA 2-platform.

VGChartz schrijft dat er sinds de eerste maand nog bijna een miljoen extra PS5-consoles zijn verkocht en dat het aantal inmiddels op 4,2 miljoen verkochte exemplaren staat. Ter vergelijking: de Switch verkocht bijna 2,5 miljoen exemplaren en Xbox Series X | S is goed voor 2,24 miljoen exemplaren in dezelfde periode.

In Nederland is het nog onbekend wanneer er een nieuwe levering zal plaatsvinden, omdat alle retailers van niks zeggen te weten. Dat wordt vermoedelijk gedaan, omdat het noemen van een datum en tijd in de afgelopen periode al meerdere keren heeft gezorgd voor downtime van webshops en een overbelasting van de klantendienst.

Update 05/01 (15:48) → Bol.com is inmiddels ook begonnen met het contact op te nemen met mensen waarvan hun eerdere order was geannuleerd. Zij komen op een reserveringslijst te staan.

De laatste informatie die we hebben ontdekt is dat de Wehkamp en een kleine voorraad heeft ontvangen. Deze consoles worden echter aangeboden aan mensen die hebben aangegeven op de hoogte te willen worden gehouden van de PS5 en het lijkt erop dat er geen losse verkoop zal plaatsvinden. Het zou desondanks kunnen betekenen dat ook andere shops spoedig een nieuwe levering zullen ontvangen.

PlayStation 5

PlayStation 5 Digital Edition