Releasedatum Call of Duty: Black Ops Cold War mogelijk gelekt

Call of Duty: Black Ops Cold War wordt op woensdag 26 augustus officieel aangekondigd, maar de nieuwste Warzone-update blijkt al vol te zitten met allerlei informatie over de game. Het laatste lek lijkt de releasedatum en onthullingsdatum voor de multiplayer te bevestigen.

Call of Duty: Black Ops Cold War

Zoals opgemerkt door COD Tracker, vermelden juridische details van de verschillende edities van Call of Duty: Black Ops Cold War 13 november 2021 als de laatste dag waarop de meegeleverde DLC kan worden geclaimd. De einddatum voor het claimen van pre-order add-ons is altijd een jaar na de release. Het lijkt daardoor zo goed als zeker dat Call of Duty: Black Ops Cold War op vrijdag 13 november 2020 wordt uitgebracht.

Lees ook → Call of Duty: Black Ops Cold War krijgt geen gratis updates voor PlayStation 5 en Xbox Series X

Dataminer @BKTOOR heeft ook coderegels opgegraven die verwijzen naar 9 september als de dag waarop de multiplayer van de game zal worden onthuld, wat suggereert dat het evenement van morgen zich zal concentreren op de singleplayer. Daarnaast krijgt de game van dit jaar een open bèta, aangezien inmiddels duidelijk is geworden dat spelers met een pre-order vroegtijdig toegang krijgen. Gezien de tot dusver geschetste tijdlijn is de verwachting dat de bèta eind september of begin oktober van start zal gaan.

De eerste introductie van Black Ops Cold War vindt plaats in het gratis te spelen Warzone op woensdag 26 augustus om 19:30 Nederlandse tijd. Activision brengt de game donderdag daarnaast ook naar de Opening Night Live van Gamescom, zoals bevestigd door Geoff Keighley.

Als Amazon-Partner verdient TechTastic aan het kwalificeren van aankopen.