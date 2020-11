PlayStation 5 pre-order gemist? Bol.com verwacht binnenkort nieuwe voorraad, ook nog kansen bij BCC en Coolblue

Sony maakte vorige week bekend dat er op 19 november geen losse exemplaren van de PS5 in de winkels zullen zijn te vinden. Volgens het Japanse bedrijf zal de verkoop alleen online plaatsvinden, hoewel het al tijden niet meer mogelijk is om een bestelling voor een van de twee modellen te plaatsen. Er zijn echter nog steeds mogelijkheden, want twee Nederlandse shops zullen kort voor de release nog enkele exemplaren gaan aanbieden. Daarnaast is er nog meer goed nieuws, want Bol.com liet in een inmiddels verwijderde tweet weten dat er binnenkort een nieuwe voorraad in aantocht is.

Nieuwe voorraad

“Zoals jullie kunnen lezen komt er binnenkort weer nieuwe PS5 voorraad. Let op: we hebben op dit moment nog geen concrete info over de pre-order livegang. Via de ‘blijf op de hoogte’ knop op de PlayStation 5 productpagina blijf je up to date over de beschikbaarheid”, aldus Bol.com in een reactie op het nieuws van Sony dat de verkoop uitsluitend online zal plaatsvinden. Jullie moeten nog even geduld en het nodige geluk moeten hebben, want ook deze voorraad zal ongetwijfeld snel uitverkocht raken. We verwachten dat de tekorten nog maanden zullen aanhouden. Sony onthulde onlangs al dat er in de Verenigde Staten binnen 12 uur net zoveel PS5 pre-orders waren geplaatst als in de eerste 12 weken voor de PS4.

Verder maak je nog kans om een PS5 te scoren bij Coolblue en BCC. Dit zijn de enige partijen die geen pre-order hebben aangeboden. Volgens Coolblue zullen de PS5-modellen op 18 november rond het middaguur op hun site worden aangeboden. Gelukkige kopers zullen de bestelde PS5 een dag later ontvangen. BCC heeft nog niet bekendgemaakt wanneer het bestellingen gaat accepteren, maar hoopt in de nacht van 18 op 19 november om 00:00 te beginnen met de verkoop. Ten slotte kunnen we je het advies geven om de onderstaande links te blijven controleren, omdat er ongetwijfeld nog annuleringen zullen volgen.

Hoi Patrick! We doen geen pre-orders. We hopen in de nacht van 18 op 19 november om 00:00 te beginnen met de verkoop. Of dat lukt ligt aan wanneer we de exemplaren binnen krijgen en hoeveel dat er zijn. ^André — BCC.nl (@BCCNL) October 23, 2020

Update 11-11 → Bij Game Mania is de DualSense-controller alleen vandaag te bestellen voor €62,28 (elders €69,99).

