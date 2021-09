Prijsverlaging Nintendo Switch officieel: console nu voor 269 euro te verkrijgen

Nintendo heeft de prijs van de Nintendo Switch (2019) verlaagd. De nieuwe prijs van de Switch is aangepast van €329,99 naar €269,99, hoewel de console al een tijdje voor minder werd aangeboden. Er is in Europa geen adviesprijs door Nintendo vastgesteld en in de komende periode kunnen de prijzen nog verder dalen.

Nintendo Switch

Op dit moment is de goedkopere Nintendo Switch te koop via de officiële Nintendo Store en Amazon Frankrijk (€6,46 verzendkosten) voor €269,99, maar we verwachten dat de overige retailers spoedig zullen volgen. Nintendo stelt geen officiële adviesprijs vast in Europa, maar het zou kunnen dat het de distributieprijs heeft verlaagd om de verkoop te stimuleren in aanloop naar de lancering van het oled-model in oktober.

Nintendo meldde onlangs dat de leveringen voor de gehele Switch-lijn van systemen met 21,7% jaar-op-jaar waren gedaald. Terwijl de verkoop van de reguliere Switch is gestegen, deelde de verkoop van de Switch Lite ten opzichte van 2020.

Switch lanceerde in maart 2017 en kreeg een update in 2019 voor een langere accuduur, Switch Lite kwam uit in september 2019 en een nieuw Nintendo Switch-model met een oled-scherm lanceert op 8 oktober 2021.