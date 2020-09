Pre-order PlayStation 5 uitverkocht, maar nieuwe voorraad in aantocht

De PlayStation 5 werd afgelopen donderdag beschikbaar gemaakt voor pre-order in Nederland, maar dat verliep niet geheel vlekkeloos. Veel consumenten waren niet op de hoogte wanneer winkels zouden beginnen met de pre-order en daarnaast was de PS5 bij alle winkels maximaal 20 minuten te bestellen. Momenteel is er nergens nog voorraad voor de release op 19 november, echter heeft Sony bekendgemaakt dat het meer consoles gaat leveren aan retailers.

Update 25-09 → Amazon Nederland heeft via de klantendienst bevestigd dat er een tweede ronde voor de PlayStation 5 pre-order komt, maar een datum is er helaas nog niet. We kunnen daarom alleen het advies geven om de links voor de productpagina’s te blijven controleren.

Pre-order PlayStation 5

Sony verontschuldigde zich op Twitter voor de verwarring, nadat het bedrijf eerder in het jaar nog naar buiten bracht dat de start van de pre-order ruim op tijd zou worden gecommuniceerd. “Laten we eerlijk zijn: pre-orders voor de PS5 hadden veel soepeler kunnen verlopen. Daar bieden we onze welgemeende excuses voor aan”, aldus PlayStation in een tweet. “De komende dagen zullen we meer PS5-consoles beschikbaar gaan maken voor pre-order en retailers zullen meer details delen. Tegen het einde van het jaar zullen er ook PS5’s te koop zijn.

Het is verstandig om de komende dagen onze site in de gaten te houden, want we zullen het onderstaande overzicht continu blijven voorzien van updates. Verder kun je je inschrijven voor onze notificatiedienst, waarbij je een e-mail ontvangt wanneer de PS5 weer ergens te bestellen is.

PlayStation 5 vanaf €499,99

PlayStation 5 Digital Edition vanaf €399,99

Het kan zijn dat er nog annuleringen volgen, blijf daarom de links in de gaten houden.