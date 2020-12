Polyphony Digital-ceo: “Geen concessies tijdens ontwikkeling Gran Turismo 7 voor PS5”

Polyphony Digital-ceo Kazunori Yamauchi zegt dat zijn team geen concessies zal doen op het gebied van aandacht voor detail tijdens de ontwikkeling van Gran Turismo 7 voor de PlayStation 5. Tijdens de FIA Gran Turismo Championships 2020 sprak de topman van Polyphony kort over de toekomst van de iconische PlayStation-racer en benadrukte hij dat er niks zal worden aangepast aan de productiestijl van Polyphony, waarbij er ongeloof veel aandacht uitgaat naar de fijnste details.

“We streven bij Polyphony Digital altijd naar het beste”, zei hij. “We willen nergens concessies doen. We willen iedereen het beste bieden. En dit is niet langer alleen mijn gedachte, maar het is de mentaliteit van alle 200 medewerkers van ons bedrijf. “Ze zeggen in Japan dat‘ goddelijkheid tot leven komt in de details’, en dat is de waarheid. Hoeveel aandacht je besteedt aan de fijne details, hoe je het kunt perfectioneren, aanscherpen en ongelooflijk veel aandacht aan dit kunt besteden, dat is onze productiestijl.”

Gran Turismo 7 staat momenteel gepland om 2021 te verschijnen voor de PlayStation 5, maar gezien de reputatie van de studio is het niet ondenkbaar dat de game nog extra ontwikkeltijd vereist. In een marketingvideo van Sony werd onlangs melding gemaakt van een release in de eerste helft van 2021, echter werd dit werd recentelijk gewijzigd in simpelweg 2021. PS5-bezitters kunnen volgend jaar uitkijken naar een aantal (console) exclusieve titels zoals Deathloop, Kena: Bridge of Spirits, Horizon: Forbidden West en Ratchet & Clank: Rift Apart.

Simon Rutter, EVP voor Europa bij PlayStation, beweerde eerder dat Polyphony’s eerste game sinds Gran Turismo Sport 2017 zal profiteren van bijna elke technologische verbetering van de PS5. “De laadtijden zullen zo goed als niets zijn vergeleken met wat ze in het verleden waren”, zei hij eerder dit jaar tegen The Guardian. “Zittend in de cockpit laat de 3D-audio je het donderende gebrul van een Ferrari achter je of voor je horen, en je herkent het verschil met het motorgeluid van een Maserati.”