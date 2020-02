Pokémon Mystery Dungeon: Rescue Team DX-demo nu beschikbaar voor Nintendo Switch

The Pokémon Company International en Nintendo hebben vandaag nieuwe details bekendgemaakt over Pokémon Mystery Dungeon: Rescue Team DX voor Nintendo Switch.

Het spel wordt gelanceerd op 6 maart 2020 en is een weerzien met de klassieke Pokémon Mystery Dungeon-spellen Pokémon Mystery Dungeon: Red Rescue Team en Pokémon Mystery Dungeon: Blue Rescue Team, die in 2006 in Europa uitgebracht zijn.

Deze game speelt zich af in een wereld waarin alleen Pokémon voorkomen. De spelers beginnen hun avontuur met een persoonlijkheidstest. Ze doen hun ogen open in het lichaam van een Pokémon die hun toegewezen is op basis van hun antwoorden op de test of die ze zelf gekozen hebben. Tijdens hun avonturen komen spelers Pokémon tegen die zich bij hun reddingsteam aansluiten om andere Pokémon te helpen die in verschillende mysterieuze kerkers in de problemen zijn. Spelers moeten echter goed opletten, want telkens als ze een mysterieuze kerker betreden, is de lay-out weer anders!

Hier volgen enkele tips voor het verkennen van de mysterieuze kerkers.

Teams

Spelers kunnen op avontuur gaan met een team van maximaal drie Pokémon. Ze kunnen bovendien meerdere teams hebben. Spelers moeten het team kiezen dat het meest geschikt is voor de kerker die ze gaan verkennen. Hierbij moeten ze rekening houden met de typen Pokémon die ze in deze kerker tegen kunnen komen. Pokémon die zich bij de teams van de spelers aansluiten, kunnen in de kampen van de reddingsteams verblijven. Spelers kunnen daarnaast de Pokémon die leider van hun teams is, vervangen door een andere Pokémon.

Tijdens hun avonturen moeten spelers Rainbow Gummis en DX Gummis proberen te bemachtigen! Deze items kunnen Pokémon nuttige vaardigheden verschaffen die bekendstaan als ‘zeldzame kwaliteiten’. Zeldzame kwaliteiten hebben een positief effect op alle leden van een reddingsteam in een kerker en helpen spelers bij het verkennen van de locatie. Houd je ogen open voor zeldzame Pokémon die vanaf het begin een zeldzame kwaliteit hebben!

Gevechten

Net als in de hoofdserie Pokémon-spellen kunnen de Pokémon in Pokémon Mystery Dungeon: Rescue Team DX maximaal vier aanvallen leren waarmee ze vijanden kunnen aanvallen, hun teamleden kunnen herstellen of andere speciale effecten kunnen toepassen. Daarnaast kunnen aanvallen verschillende typen en reikwijdtes hebben.

Spelers moeten echter niet vergeten tijdens een gevecht ook items te gebruiken! Zo berokkent Blast Seeds grote schade wanneer ze door Pokémon gegeten worden, kan Gravelerocks gebruikt worden voor aanvallen op een afstand en kunnen Pokémon met Oran Berries HP’s terugkrijgen. Net als de lay-out van de kerkers veranderen ook de typen items en hun locaties elke keer dat spelers een kerker betreden.

Ontmoetingen

Tijdens hun tocht in Pokémon Mystery Dungeon: Rescue Team DX kunnen spelers meer dan vierhonderd Pokémon tegenkomen, waaronder Pokémon die kunnen mega-evolueren! Kijk ook uit naar Lucario! Deze Pokémon was ooit lid van een legendarisch reddingsteam dat naar verluidt het allersterkste team was. Hij speelt nu een actieve rol in het spel.

Op Pokémon Square ontmoeten spelers vele Pokémon met een heel eigen persoonlijkheid.

De oude Whiscash kan spelers alles over de verhalen en legenden van deze wereld vertellen.

De vriendelijke en opgewekte Snubbull zegt altijd wat hij denkt.

De jonge Caterpie kijkt op tegen de spelers en droomt ervan ooit lid te worden van een reddingsteam.

En dan is er ook nog de emotionele Lombre, die zijn vrienden opvrolijkt.

Spelers ontmoeten tevens andere reddingsteams.

Team ACT, een sterk reddingsteam met de Gold-ranking, bestaat uit Alakazam, Charizard en Tyranitar.

Team Meanies, dat alleen in naam een reddingsteam is, wordt gevormd door Gengar, Medicham en Ekans. En zij hebben niet veel goeds in de zin.

Het inhalige Team Shifty onder leiding van Shiftry neemt alleen klussen aan die veel geld opleveren.

De brandweermannen Blastoise, Feraligatr en Swampert vormen Team Hydro en stellen hun Pokémon-type ten dienste.

Missies in begin van spel

Vroeg in hun avontuur worden spelers benaderd door Pokémon die hun hulp nodig hebben. Dit betreft onder meer Dugtrio en Jumpluff.

Diglett, de zoon van Dugtrio, wordt vastgehouden door Skarmory en moet gered worden. Ga op pad naar Mt. Steel om Diglett te redden!

Een voorproefje op Pokémon Mystery Dungeon: Rescue Team DX is nu mogelijk via een demo in de Nintendo eShop.

De demoversie van Pokémon Mystery Dungeon: Rescue Team DX kan nu gratis gedownload worden via de Nintendo eShop. Spelers kunnen in deze demoversie niet alleen het begin van het verhaal spelen, maar ze kunnen ook de SAVE-gegevens van de demo overzetten naar de volledige versie wanneer deze op 6 maart 2020 uitgebracht wordt. Tegelijkertijd kunnen fans ook alvast Pokémon Mystery Dungeon: Rescue Team DX via de Nintendo eShop downloaden, zodat ze na de officiële release meteen aan hun avontuur kunnen beginnen.