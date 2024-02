Pokémon Legends: Z-A komt in 2025 naar Nintendo Switch (2)

Het is Pokémon Day en Game Freak gebruikt deze gelegenheid om hun volgende game voor de Nintendo Switch aan te kondigen: Pokémon Legends: Z-A. De game volgt Pokémon Legends: Arceus op en zal ergens in 2025 worden uitgebracht. Het is waarschijnlijk dat de titel ook beschikbaar zal zijn voor de Nintendo Switch 2, die volgend jaar wordt verwacht.

Pokémon Legends: Z-A

Game Freak heeft een trailer voor Pokémon Legends: Z-A uitgebracht, maar deze bevat nog geen gameplaybeelden. Spelers zullen de Kalos-regio verkennen, wat betekent dat het verhaal zich afspeelt in de wereld van Pokémon X en Y, maar verdere details zijn nog schaars. Volgens de trailer zullen spelers een nieuw avontuur beleven in Lumiose City, waar een stadsvernieuwingsproject plaatsvindt om de stad te transformeren tot een plek die zowel mensen als Pokémon toebehoort.

In de trailer wordt gehint naar Mega Evolutions, wat suggereert dat dit langverwachte gameplay-element na meer dan tien jaar terugkeert. Bovendien staat de Z in de titel voor Zygarde, een legendarische Pokémon uit de X- en Y-games.

Pokémon Legends: Arceus werd in 2022 uitgebracht voor de Nintendo Switch en neemt spelers mee naar het Sinnoh-gebied. Het spel verschuift van traditionele turn-based gevechten naar realtime actie, waar spelers Pokémon kunnen vangen, verkennen en trainen in een open wereld.