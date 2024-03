PlayStation VR2 in de aanbieding voor de laagste prijs ooit

Bij Amazon Nederland is vandaag de Lente Deal-campagne van start gegaan en voor de liefhebbers van virtual reality is er een prachtige aanbieding voor de PlayStation VR2. De headset met controllers wordt namelijk voor slechts €467,99 aangeboden en dat is de laagste prijs ooit. Bij de concurrentie verkrijgbaar voor €588 (adviesprijs €599). Je hebt voor een bestelling geen Prime-abonnement nodig.

PlayStation VR2

De PlayStation VR2 is alleen gebruiken in combinatie met de PlayStation 5. In vergelijking met zijn voorganger levert de PSVR2 een hogere resolutie, een breder gezichtsveld en betere trackingtechnologie, zonder dat je daarvoor een camera hoeft te gebruiken. De headset beschikt over nieuwe controllers met meer precisie en comfort; een ander voordeel is dat ze ditmaal standaard worden meegeleverd. Games als Horizon Call of the Mountain, Gran Turismo 7 VR en Resident Evil Village VR zorgen voor unieke ervaringen die je op geen enkele ander platform kan vinden. Daarnaast kijk je ook je favoriete films en series via alle populaire streamingdiensten.