PlayStation Plus-jaarabonnement in de aanbieding voor slechts €44,99 (oktober 2020)

Is je PlayStation Plus-abonnement verlopen en heb je geen zin om de hoofdprijs te betalen? Wij hebben de oplossing voor jou, want een jaarabonnement wordt bij Instant Gaming momenteel voor slechts €44,99 aangeboden en kost bij de concurrentie €59,99. Let op, want de code is alleen geschikt voor Nederlandse PlayStation-accounts. Lezers uit België kunnen de code via deze link voor €43,99 bestellen. De code is direct inwisselbaar en te gebruiken door nieuwe en bestaande PlayStation-gebruikers. Afrekenen is mogelijk met PayPal, creditcard en iDEAL.

PlayStation Plus

PlayStation Plus geeft je toegang tot online multiplayer, maandelijkse gratis, exclusieve kortingen en cloudopslag. Op iedere eerste dinsdag van de maand brengt Sony minimaal twee PlayStation 4-games uit die door alle PlayStation Plus-gebruikers gratis kunnen worden gedownload. Deze games zijn toegankelijk zolang je PlayStation Plus-account actief is.

Naast een groot aantal gratis games per jaar, krijg je geregeld korting in de PlayStation Store. Het prijsverschil tussen PlayStation Plus-leden en niet-PlayStation Plus-leden is doorgaans een paar euro. Een ander voordeel van een PlayStation Plus-abonnement is de mogelijkheid om games op te slaan in de cloud, zodat je ze op een ander systeem kunt openen.