PlayStation Plus-games Middle-earth: Shadow of War en Hollow Knight: Voidheart Edition nu beschikbaar

Er is nog twee weken tot de lancering van de PlayStation 5 te gaan, maar in de tussentijd krijgen PlayStation Plus-abonnees toegang tot twee nieuwe games. Vanaf vandaag kunnen PlayStation Plus-leden aan de slag met twee PS4-games: Middle-earth: Shadow of War en Hollow Knight: Voidheart Edition. Daarnaast kunnen PlayStation 5-gebruikers vanaf 19 november Bugsnax downloaden.

PlayStation Plus in november

Bugsnax (PS5)

De allereerste PS5-game voor PlayStation Plus is Bugsnax. Speel een onderzoeksjournalist die eropuit is gegaan om Snaktooth Island te verkennen, de thuisbasis van de legendarische Bugsnax. Ontdek, jaag en vang alle 100 beestjes terwijl je ook de eilandbewoners opspoort en herenigt.

Middle-earth: Shadow of War

Tussen de gebeurtenissen van The Hobbit en The Lord of the Rings, nodigt Middle-earth: Shadow of War je opnieuw uit in de iconische wereld van tovenaars, orks en elfen van JRR Tolkien. Verplaats je achter de vijandelijke linies om je leger te smeden, verover forten en domineer Mordor van binnenuit. Ervaar hoe het Nemesis-systeem unieke persoonlijke verhalen creëert met elke vijand en volgeling en confronteer de volledige kracht van de Dark Lord Sauron en zijn Ringwraiths in dit nieuwe verhaal over Midden-earth.

Hollow Knight: Voidheart Edition

In Team Cherry’s meeslepende verkenningsplatformer in 2D daal je af in een uitgestrekte ondergrondse wereld van Hollownest om tegen besmette wezens te vechten en vriendschap te sluiten met bizarre beestjes. Ontgrendel nieuwe vaardigheden en stem je power sets af op je speelstijl om je te helpen kronkelende grotten, oude steden en dodelijke woestenij te verkennen. Ontdek de eeuwenoude geschiedenis van een koninkrijk en neem het op tegen epische bazen die je gevechts- en platformvaardigheden uitdagen terwijl je ernaar streeft de mysteries op te lossen die in het hart ervan begraven liggen.

PlayStation Plus Collection

PlayStation Plus-leden kunnen genieten van een speciaal nieuw aanbod op de PS5-console: de PlayStation Plus Collection. Eigenaren van een PS5-console met PlayStation Plus kunnen een samengestelde bibliotheek met prachtige PS4-games opnieuw ervaren, waaronder titels als Batman: Arkham Knight, Bloodborne, Fallout 4, God of War, Monster Hunter: World, Persona 5 en nog veel meer. PS4-games uit de PlayStation Plus Collection die worden gespeeld op de PS5-console zullen voordelen bieden zoals een hogere laadsnelheid en verbeterde of stabielere framerates met PS5’s Game Boost.

PlayStation 5

PlayStation 5 Digital Edition