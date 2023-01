PlayStation Plus Extra en Plus Premium: nieuw in januari 2023

Sony heeft bekendgemaakt welke PlayStation 5-, PlayStation 4- en PlayStation Classic-games er deze maand worden toegevoegd aan de bibliotheek van PlayStation Plus Extra en Plus Premium. Het zijn er 14 in totaal en je kunt ze allemaal downloaden of streamen vanaf dinsdag 17 januari 2023.

Deze nieuwe PlayStation Plus-games zijn alleen beschikbaar voor degenen met een Extra- of Premium-abonnement. Vanaf volgende week dinsdag kunnen abonnees uitkijken naar 11 nieuwe titels: Back 4 Blood, Dragon Ball FighterZ, Devil May Cry 5: Special Edition, Life is Strange: Before the Storm, Life is Strange, Sayonara Wild Hearts, Jett: The Far Shore, Just Cause 4: Reloaded, Just Cause 4, Omno en Erica.

Er worden twee versies van Just Cause 4 beschikbaar gemaakt. De Reloaded-editie bevat enkele extra’s zoals een wingsuit, een microjet en enkele extra DLC-pakketten die spelers kunnen gebruiken. Het komt overigens niet met alles wat de game te bieden heeft, zoals de Expansion Pass, maar in tegenstelling tot de basisversie van de game heeft Reloaded een PS5-versie voor degenen die het op die console willen spelen.