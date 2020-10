PlayStation Plus-abonnement voor 12 maanden tijdelijk slechts €44,99

Een PlayStation Plus-abonnement voor 12 maanden is slechts enkele keren per jaar in de aanbieding. Mocht je op het punt staan om je abonnement te vernieuwen dan hebben we nu een uitstekende deal voor je gevonden. Bij Instant Gaming kun je momenteel een code aanschaffen voor slechts €44,99 en dat is aanzienlijk goedkoper dan de prijzen die bij de concurrentie worden gehanteerd. Let op, want deze code is alleen in te wisselen op een Nederlandse account. Voor onze Belgische lezers is er een code te koop bij CDKeys.com voor €43,99. Beide partijen zijn uitermate betrouwbaar met een score van 5 uit 5 op Trustpilot. De code is direct inwisselbaar en te gebruiken door nieuwe en bestaande PlayStation-gebruikers. Afrekenen is mogelijk met PayPal, creditcard en iDEAL.

Sony gaat met de PlayStation 5 een groot aantal vernieuwingen introduceren, maar PlayStation Plus blijft een belangrijke rol spelen bij het online gedeelte. Het Japanse bedrijf geeft PS5-bezitters met een Plus-account ook toegang tot de nieuwe PlayStation Plus Collection met prachtige exclusieve titels zoals God of War, Bloodborne, Days Gone, Ratchet & Clank, Until Dawn, The Last of Us, The Last Guardian, Detroit: Become Human, Uncharted 4 en nog heel veel meer. Je hoeft geen abonnee te zijn geweest om deze games te kunnen spelen, want ze zijn vanaf 19 november beschikbaar voor nieuwe en bestaande PlayStation Plus-abonnees.