Nieuwe voorraad PlayStation 5-consoles aangekomen in Nederland

Een PlayStation 5 kopen is sinds de release nagenoeg onmogelijk gebleken en Nederlandse webshops maken in vrijwel alle gevallen geen gebruik van een wachtrij, waardoor het recht van de snelste geldt. In de Verenigde Staten is dat een beetje beter geregeld via Sony’s eigen PlayStation Direct Store. Het goede nieuws is dat Sony plannen heeft om PlayStation Direct naar Europa te brengen, echter verwachten we niet dat het de voorraadproblemen op tijd gaat oplossen.

PlayStation Direct is de online winkel van Sony voor de verkoop van PlayStation-hardware en -games. Je kunt het gebruiken om een PlayStation 5 of een PlayStation 5 Digital Edition te kopen. Als er consoles beschikbaar zijn, wordt je bij het betreden van de website in een wachtrij geplaatst. De beschikbaarheid van de PS5 voor vandaag wordt gedeeld via updates onder gebruikers die in de wachtrij staan. Sony zal de wachtrij onmiddellijk bijwerken wanneer PlayStations die dag niet op voorraad zijn. Zodra je het einde van de wachtrij hebt bereikt, mag je de PlayStation Direct Store betreden en je console kopen – ervan uitgaande dat er nog voorraad is. Het Japanse bedrijf is hiermee ook in staat om het merendeel van de bots te stoppen.

Sony wil nu voortbouwen op de succesvolle lancering in de Verenigde Staten door de winkel naar Europa te brengen. Het zoekt momenteel naar een directeur voor PlayStation Direct Europe, een functie die zal worden uitgevoerd op het kantoor van het bedrijf in Londen. “De PlayStation Store & Services-activiteiten (PlayStation Plus, PlayStation Now) zijn aanzienlijk blijven groeien en vertegenwoordigen een aanzienlijk deel van de totale inkomsten van Sony Interactive Entertainment en ongeveer 15% van de inkomsten van Sony”, luidt een overzicht van de rol.

“Het evolueert ook snel naar nieuwe bedrijfsmodellen naast dynamische veranderingen in de gamesindustrie, waaronder de lancering van PlayStation Direct in september 2019 in de VS. Als onderdeel van deze evolutie willen we voortbouwen op de succesvolle lancering van nieuwe d2c-activiteiten (direct-to-consumer) in de VS met de lancering van de winkel in Europa.” De kandidaat zal rapporteren aan de in San Francisco gevestigde vicepresident van PlayStation Direct en verantwoordelijk zijn voor het leiden van de Europese verkoopstrategie.

Update 16-12 → Sony heeft deze week toch nieuwe PS5-consoles in Nederland heeft geleverd. We raden daarom aan om de shops deze week in de gaten te houden. De winkels van de MediaMarkt zijn al bevoorraad, maar deze exemplaren worden vanwege het sluiten van de winkels opgestuurd naar klanten die een pre-order in een van de filialen hebben geplaatst. Doorgaans is Bol.com de partij die de meeste exemplaren in Nederland ontvangt en daarbij hoeft er geen rekening te worden gehouden met openstaande pre-orders. Inmiddels is NedGame ook begonnen met het verzenden van pre-orders die oorspronkelijk stonden voor begin 2021.

Dat wil overigens niet zeggen dat alle partijen ook daadwerkelijk de PS5 los gaan verkopen, want MediaMarkt en Game Mania hebben aangegeven dat ze eerst alle pre-orders gaan uitleveren voordat de console weer in hun webshops wordt aangeboden. Deze week heeft de MediaMarkt een nieuwe levering ontvangen en deze zullen vanwege het sluiten van de winkels, worden verzonden naar klanten die een pre-order in een van de filialen hebben geplaatst. Daarnaast hebben verschillende shops van Amazon de voorraad voor de tweede helft van december al in de afgelopen twee weken beschikbaar gemaakt voor pre-order. De kans dat je nog een PS5 kan bemachtigen voor kerst is daardoor niet bepaald groot te noemen.

Er heeft deze week (16-12) een nieuwe levering plaatsgevonden in Nederland. Het kan daardoor zijn dat verschillende shops spoedig weer nieuwe voorraad gaan aanbieden.

