Nieuwe voorraad PlayStation 5? Retailers verwachten nieuwe levering in komende twee weken

De PlayStation 5 werd op 19 november 2020 uitgebracht in Nederland, maar helaas wachten veel mensen nog altijd op een console. Er is nog grote onzekerheid wanneer de voorraadproblemen zullen worden opgelost, maar de verwachting is dat de tekorten nog minimaal tot de zomer zullen aanhouden. Dat wil overigens niet zeggen dat je in de tussentijd geen kans maakt, want deze maand staat er nog het nodige te gebeuren.

Update 08/03 (17:40) → De situatie lijkt zich langzaam maar zeker te verbeteren. MediaMarkt is bijna klaar met de pre-orders en zal daarna overstappen op losse verkoop in de vorm van bundels. Bol.com had afgelopen week een drop, Coolblue heeft vandaag de winnaars van de loting gecontacteerd en verwacht over twee weken een nieuwe levering, net als NedGame.

Sackboy met DualSense voor €99,98 bij Game Mania.

PlayStation Plus (NL) 365 dagen bij CDKeys.com voor €49,99.

Update 22/02 (14:30) → Concrete informatie over toekomstige leveringen is helaas ten einde gekomen. Het enige wat we momenteel weten is dat NedGame begint maart een nieuwe levering verwacht. Vandaag was het zelfs tijdelijk weer mogelijk om een PS5-bundel te bestellen met een garandeerde levering op 12 maart of eerder. De leveringen van Sony richten zich in de meeste gevallen iedere week op een nieuwe regio, wat zou betekenen dat de overige Nederlandse retailers in deze periode ook een nieuwe voorraad verwachten.

Bij Bol.com is het nog steeds stil en de laatste uitlevering is alweer meer dan een maand geleden voor de geannuleerde bestellingen in december. Volgens een van onze lezers verwacht Game Mania op donderdag 25 februari een nieuwe voorraad, waarmee ze zijn aangekomen bij de orders die in augustus 2020 zijn geplaatst. MediaMarkt heeft ook een grote levering ontvangen en schiet momenteel flink op met het afronden van de pre-order lijsten.

In Duitsland hebben afgelopen week een aantal retailers de PS5 weer aangeboden en volgens de Duitse media is de kans groot dat Amazon.de daardoor ook weer spoedig aan de beurt is.

Update 19/02 (11:45) → Een kleine update. Er is nog steeds geen drop geweest bij Bol.com en dat doet ons langzaam een beetje twijfelen. De bron in kwestie heeft het tot op heden nog niet verkeerd gehad, echter zijn we inmiddels twee weken verder zonder dat er iets is gebeurd. Dezelfde vlieger gaat op voor Coolblue. Beide partijen zouden op 5 februari een levering hebben ontvangen, maar er is sindsdien nog geen drop geweest. In Duitsland hebben deze week een aantal retailers de PS5 weer aangeboden en volgens de Duitse media is de kans groot dat Amazon.de daardoor ook weer spoedig aan de beurt is.

Update 18/02 (11:45) → Er is weer een nieuwe week aangebroken en dat gaat vermoedelijk gepaard met enkele drops. We hebben ook slecht nieuws, want retailers hebben bij Sony geklaagd over het lek, waardoor informatie over toekomstige leveringen zal opdrogen. De laatste informatie was dat er deze week nieuwe levering staat gepland voor de Nederlandse en Belgische markt. Dit is de huidige situatie:

Bol.com – Op vrijdag 5 februari zijn er naar verluidt 4000 Disk Editions afgeleverd bij Bol.com. Deze consoles zijn nog niet aangeboden, hoewel we vermoeden dat dit te maken had met de beperkingen bij PostNL vanwege het slechte weer. De weersvoorspellingen zijn goed en de kans is groot dat er spoedig wat gaat gebeuren.

Op vrijdag 5 februari zijn er naar verluidt 4000 Disk Editions afgeleverd bij Bol.com. Deze consoles zijn nog niet aangeboden, hoewel we vermoeden dat dit te maken had met de beperkingen bij PostNL vanwege het slechte weer. De weersvoorspellingen zijn goed en de kans is groot dat er spoedig wat gaat gebeuren. Coolblue – Sony zou op 5 februari 400 Disk Editions en 300 Digital Editions bij Coolblue hebben afgeleverd. Bij Coolblue is er inmiddels een pagina ontdekt die suggereert dat er spoedig een loterij zal worden georganiseerd. Op deze pagina was te lezen dat er 600 tot 700 exemplaren beschikbaar waren, echter is deze informatie inmiddels verwijderd → Op sociale media laat Coolblue weten dat het een fout betreft en dat er geen loting zal plaatsvinden.

Sony zou op 5 februari 400 Disk Editions en 300 Digital Editions bij Coolblue hebben afgeleverd. Bij Coolblue is er inmiddels een pagina ontdekt die suggereert dat er spoedig een loterij zal worden georganiseerd. Op deze pagina was te lezen dat er 600 tot 700 exemplaren beschikbaar waren, echter is deze informatie inmiddels verwijderd Op sociale media laat Coolblue weten dat het een fout betreft en dat er geen loting zal plaatsvinden. MediaMarkt – De MediaMarkt is vorige week weer begonnen met het contacteren van mensen die hun pre-order konden afhalen. Nog niet alle pre-orders zijn uitgeleverd, waardoor de kans op een losse verkoop nihil is.

De MediaMarkt is vorige week weer begonnen met het contacteren van mensen die hun pre-order konden afhalen. Nog niet alle pre-orders zijn uitgeleverd, waardoor de kans op een losse verkoop nihil is. Game Mania – Bij Game Mania worden sinds vorige week ook weer pre-orders uitgeleverd, maar dit zal nog niet voldoende zijn om de volledige lijst af te werken. Voor de PS5 Disk Edition zijn ze inmiddels aangekomen bij de reserveringen tot eind juli en begin september 2020 voor de Digital Edition.

Bij Game Mania worden sinds vorige week ook weer pre-orders uitgeleverd, maar dit zal nog niet voldoende zijn om de volledige lijst af te werken. Voor de PS5 Disk Edition zijn ze inmiddels aangekomen bij de reserveringen tot eind juli en begin september 2020 voor de Digital Edition. Wehkamp – Er zouden vorige week 300 exemplaren van de Disk Edition bij Wehkamp zijn afgeleverd, hoewel het nog niet duidelijk is wanneer ze zullen worden aangeboden → Deze zijn inmiddels verwerkt door middel van telefonische bestellingen.

Er zouden vorige week 300 exemplaren van de Disk Edition bij Wehkamp zijn afgeleverd, hoewel het nog niet duidelijk is wanneer ze zullen worden aangeboden Deze zijn inmiddels verwerkt door middel van telefonische bestellingen. Overige – BCC heeft afgelopen vrijdag een losse verkoop gehouden, terwijl NedGame bundels heeft verkocht voor een garandeerde levering begin maart. Bij beide partijen verwachten we daarom weinig beweging in de komende week.

Update 13/02 (23:02) → Verschillende lezers geven aan dat Game Mania inmiddels is begonnen met het contacteren van mensen die hun bestelde PS5 kunnen afhalen. Bij Bol.com is het vooralsnog stil, hoewel dat zoals eerder al aangegeven te maken zou kunnen hebben met de beperkingen en vertragingen bij PostNL vanwege het winterse weer. Op donderdag heeft er nog een drop plaatsgevonden bij NedGame en zojuist bij BCC. In beide gevallen werd er een bundel aangeboden. Er worden nog 300 exemplaren van de Disk Edition bij Wehkamp verwacht, hoewel het nog niet duidelijk is wanneer ze zullen worden aangeboden. Coolblue heeft op zijn eigen website inmiddels de levering bevestigd. We vermoeden dat de loterij is uitgesteld vanwege het slechte weer en deze heeft ook nog niet plaatsgevonden.

Update 10/02 (19:18) → We zien geregeld reacties voorbijkomen over dat de klantendienst van Bol.com zegt dat ze van niks weten over een levering. Nou dat klopt, want zij worden niet op de hoogte gesteld. Het enige wat je momenteel kan doen is afwachten en een drop kan vandaag, morgen of zelfs volgende week plaatsvinden. Het weer kan bovendien invloed hebben op de plannen, aangezien we van andere partijen weten dat er momenteel beperkingen zijn wat betreft het maximale aantal rolcontainers die mogen worden aangeleverd. Blijf daarom de productpagina van de PlayStation 5 en PS5 Digital Edition in de gaten houden. Verder kunnen we bevestigen dat sommige filialen van de MediaMarkt vandaag weer zijn begonnen met uitleveren. De pre-orders die nog openstonden in de webshop zullen eveneens spoedig worden uitgeleverd.

Volgens Patrick Mous (Telegram-kanaal PS5 Chat) worden er op donderdag 11 februari nieuwe exemplaren afgeleverd bij Wehkamp (300 Disk Editions) en BCC (500 Disk Editions). Beide partijen hebben zover wij weten geen openstaande pre-orders en ook hier gaat hetzelfde verhaal op: dit is de leverdatum en niet de dag waarop ze in de verkoop gaan. Over deze zaken is geen informatie beschikbaar.

Update 08/02 (01:20) → Even een update van Patrick (Telegram-kanaal PS5 Chat) met alles wat er de komende dagen gaat gebeuren. Let op, want het gaat hier om leveringen bij retailers en niet om de dag waarop ze in de verkoop gaan. Dat weten we niet en het heeft ook geen zin om dat continu te vragen. Een drop zal doorgaans ergens in de daaropvolgende dagen plaatsvinden.

Bol.com – Op vrijdag 5 februari zijn er naar verluidt 4000 Disk Editions afgeleverd bij Bol.com. De reserveringslijst is inmiddels afgewerkt, dus dit zijn allemaal exemplaren voor de losse verkoop, hoewel er net als bij andere partijen kan worden gekozen voor een alternatieve route.

Op vrijdag 5 februari zijn er naar verluidt 4000 Disk Editions afgeleverd bij Bol.com. De reserveringslijst is inmiddels afgewerkt, dus dit zijn allemaal exemplaren voor de losse verkoop, hoewel er net als bij andere partijen kan worden gekozen voor een alternatieve route. Coolblue – Sony zou op 5 februari 400 Disk Editions en 300 Digital Editions bij Coolblue hebben afgeleverd. Het is nog onduidelijk hoe deze worden aangeboden, aangezien eerdere leveringen via een loterij werden verdeeld.

Sony zou op 5 februari 400 Disk Editions en 300 Digital Editions bij Coolblue hebben afgeleverd. Het is nog onduidelijk hoe deze worden aangeboden, aangezien eerdere leveringen via een loterij werden verdeeld. NedGame – Op donderdag 4 februari zijn er 800 Disk Editions afgeleverd bij NedGame. Onbekend is nog of dit voldoende is om de openstaande pre-orders af te handelen. NedGame is inmiddels begonnen met het versturen van de ontvangen consoles (05/02). Onder de bestellingen bevinden zich orders vanaf oktober.

Op donderdag 4 februari zijn er 800 Disk Editions afgeleverd bij NedGame. Onbekend is nog of dit voldoende is om de openstaande pre-orders af te handelen. NedGame is inmiddels begonnen met het versturen van de ontvangen consoles (05/02). Onder de bestellingen bevinden zich orders vanaf oktober. Game Mania – Er zijn in totaal 2500 Disk Editions beschikbaar voor Game Mania. Deze zouden op 4 februari zijn geleverd en verdeeld over Nederland en België. We verwachten hier geen losse verkoop, omdat er nog flink wat pre-orders openstaan.

Er zijn in totaal 2500 Disk Editions beschikbaar voor Game Mania. Deze zouden op 4 februari zijn geleverd en verdeeld over Nederland en België. We verwachten hier geen losse verkoop, omdat er nog flink wat pre-orders openstaan. MediaMarkt – De 10 grootste filialen in Nederland en België zouden op 5 februari een kleine hoeveelheid consoles ontvangen. Deze week worden er meer filialen voorzien van voorraad, hoewel dat niet voldoende zal zijn om alle pre-orders uit te leveren. Variërend van 20 tot 100 exemplaren.

Update 02/02 (13:40) → Vandaag heeft de drop bij Amazon Duitsland plaatsgevonden. Daarnaast maakte Patrick bekend dat Coolblue op vrijdag 5 februari 400 Disk Editions en 300 Digital Editions zal ontvangen. Over Bol.com en MediaMarkt is nog geen informatie beschikbaar.

Update 28/01 (10:47) → Dit zijn de plannen voor deze week. Let op, want de genoemde datums zijn de dagen waarop de PS5-consoles bij retailers worden afgeleverd. Het kan daarna nog enkele dagen voordat er daadwerkelijk wat gaat gebeuren.

Bol.com – 2200 exemplaren van PS5 Disk Edition op 26 januari. Deze exemplaren worden inmiddels uitgeleverd aan mensen met een plekje op de reserveringslijst ( bevestigd ).

2200 exemplaren van PS5 Disk Edition op 26 januari. Deze exemplaren worden inmiddels uitgeleverd aan mensen met een plekje op de reserveringslijst ( ). NedGame – 240 exemplaren van PS5 Disk Edition op 27 januari. Deze worden ingezet om openstaande orders uit te leveren en er zijn verzendbevestigingen verstuurd ( bevestigd ).

240 exemplaren van PS5 Disk Edition op 27 januari. Deze worden ingezet om openstaande orders uit te leveren en er zijn verzendbevestigingen verstuurd ( ). Game Mania – 800 exemplaren van PS5 Disk Edition op 27 januari. Consoles worden verdeeld onder de filialen, die contact zullen opnemen met mensen die een pre-order hebben geplaatst.

800 exemplaren van PS5 Disk Edition op 27 januari. Consoles worden verdeeld onder de filialen, die contact zullen opnemen met mensen die een pre-order hebben geplaatst. Amazon Duitsland – Voor Amazon zouden er twee levering staat gepland: op 28 januari 3000 exemplaren van de Disk Edition en een dag later nog eens 4500 verwacht. Het is nog onbekend wanneer de consoles worden aangeboden, maar dat zal in de komende dagen gebeuren.

Update 27/01 (11:43) → De informatie van de bron blijkt te kloppen. Bol.com is vandaag namelijk begonnen met het verzenden van de PlayStation 5 naar mensen die op de reserveringslijst staan. Daarnaast is ook NedGame van start gegaan met het versturen van zijn ontvangen exemplaren voor openstaande pre-orders.

Update 25/01 (12:34) → Volgens Patrick Mous zouden er ook 7000 PlayStation 5-consoles onderweg zijn naar Nederland en België, waaronder 2000 exemplaren (disk) voor Bol.com. Deze zouden in de loop van week 4 online kunnen komen, hoewel sommige retailers nog steeds bezig zijn met het uitleveren van pre-orders. Mocht de informatie over Bol.com kloppen dan is de kans overigens wel groot dat er nog een losse verkoop volgt.

Update 25/01 → Amazon UK heeft vandaag de Disk en Digital Edition weer aangeboden. Deze waren weer razendsnel uitverkocht en ook werden er hoge invoerrechten berekend vanwege de Brexit. De Digital Edition was bijvoorbeeld €120 duurder. Het is nog onduidelijk of Amazon Nederland, Amazon Duitsland, Amazon Frankrijk, Amazon Spanje en Amazon Italië vandaag ook nog volgen.

Update 20/01 → Bol.com is zoals verwacht begonnen met het toevoegen van orders aan het besteloverzicht van klanten die op 4 december hun een annulering ontvingen, maar zich later hebben ingeschreven voor de reserveringslijst. De releasedatum staat op dit moment nog op 31 december 2021, wat suggereert dat er momenteel nog geen voorraad is om verstuurd te worden.

Vorige week heeft NedGame weer enkele PS5 Digital Edition-consoles uitgeleverd, terwijl Game Mania contact heeft gelegd met mensen die in een van hun de filialen een pre-order hebben geplaatst om deze later deze maand te komen bezorgen. Een gebruiker in het PS5 Chat-kanaal genaamd Patrick Mous claimt een bron te hebben binnen Sony Supply Chain Solutions. De informatie die hij vorige week publiceerde komt overeen met wat er later door webshops werd aangeboden, waardoor we vooralsnog geen reden hebben om te twijfelen aan zijn claims.

De bron schrijft dat Game Mania 1200 consoles heeft ontvangen (1000 Disk en 200 Digital Edition), 175 Digital Edition-consoles voor NedGame en 300 DE-consoles voor Bol.com. De consoles van Bol.com zouden echter nog niet zijn uitgeleverd.