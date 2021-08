PlayStation 5 Disc of Digital Edition kopen? Waar is er voorraad in Nederland

Het was twee maanden erg rustig wat betreft PlayStation 5-leveringen, maar de situatie lijkt zich nu toch te verbeteren. In de afgelopen periode hebben er namelijk weer verschillende drops plaatsgevonden. De PS5 is daarmee overigens nog niet uit voorraad leverbaar, want bij alle retailers zijn nieuwe leveringen nog steeds binnen enkele minuten volledig uitverkocht. Het is desondanks goed om te zien dat er na de lange droogte weer wat beweging in zit.

Onlangs hebben er drops plaatsgevonden bij: Bol.com (Disk Edition, Ratchet & Clank-bundel), Amazon Duitsland (Ratchet & Clank Bundel en Amazon Frankrijk (Disk & Digital Edition). Vorige week is de PS5 aangeboden bij Amazon UK en bij de BCC kon je je opnieuw inschrijven voor een loting, welke inmiddels overigens gesloten is en met de winnaars is contact opgenomen.

Er is ook goed nieuws, want Game Mania heeft alle reserveringen gecontacteerd en uitgeleverd. Dit betekent dat er in de toekomst weer een nieuwe partij is bijgekomen waar de PS5 Disk en Digital Edition zal worden aangeboden. De shop zegt op zijn eigen website dat winkels en de klantendienst niet over informatie beschikken over de beschikbaarheid en het is daarom zinloos om contact op te nemen.

Het onderstaande overzicht laat je direct zien wanneer de meest recente drop heeft plaatsgevonden:

PlayStation 5

PlayStation 5 Digital Edition