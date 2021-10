PlayStation 5 voorraad: deze week mogelijk nieuwe drops in Nederland

De zoektocht naar de PlayStation 5 Disc en Digital Edition blijft voortduren. Sony heeft nog steeds moeite om aan de vraag te voldoen en verwacht dat de voorraadproblemen nog ver in 2022 zullen aanhouden. We verwachten echter dat er spoedig weer wat gaat gebeuren, want Bol.com heeft zijn productpagina aangepast en de tekst ‘binnenkort beschikbaar’ toegevoegd.

In Nederland worden retailers doorgaans eens per vier of vijf weken voorzien van voorraad. Dat betekent dat er deze week weer een drop zou kunnen plaatsvinden. Bol.com is veruit de beste partij om een PS5 te bemachtigen; de retailer is niet alleen van de grootste partijen, maar verplicht consumenten ook niet om een veel duurdere bundel te nemen. De laatste keer dat Bol.com de console verkocht was op woensdag 8 september om 07:40. Voorgaande drops waren ook altijd op woensdagochtend en de kans is groot dat er deze week wat gaat gebeuren gezien de toegevoegde ‘binnenkort beschikbaar’.

Bij MediaMarkt Online werden de bundels op donderdag 17 september om 12:00 aangeboden en bij de Wehkamp was de PS5 op 18 september om 10:00 te bestellen. Bij de BCC vond vorige week weer een loting plaats en bij Coolblue werden de consoles op 20 september verkocht door middel van een loting. In de afgelopen weken werden verschillende filialen van MediaMarkt en Game Mania ook voorzien van nieuwe PS5-consoles, maar deze zijn nagenoeg overal alweer uitverkocht.

Daarnaast zijn er nog de verschillende shops van Amazon, echter is hiervoor tegenwoordig vaak een Prime-abonnement voor nodig. Je moet hiervoor een factuuradres gebruiken van het land waar je de PS5 wilt kopen. Zonder Prime-account maak je helaas niet langer kans. Op Amazon.de werd de PS5 op 8 september voor het laatst verkocht, waardoor ook hier de kansen op een drop flink zijn toegenomen. De consoles worden bij Amazon in vrijwel alle gevallen op een woensdagochtend aangeboden.

