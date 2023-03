PlayStation 5 kopen? Hier zijn de Disk en Digital Edition uit voorraad leverbaar (maart 2023)

Het heeft meer dan twee jaar geduurd, maar de voorraadproblemen van de PlayStation 5 lijken eindelijk te zijn opgelost. In de afgelopen weken is het veel eenvoudiger geworden om een PS5 aan te schaffen en dat betekent dat gamers niet langer de hoofdprijs hoeven te betalen aan scalpers.

PlayStation 5 voorraad – maart 2023

Op dit moment is de PlayStation 5 op voorraad bij Bol.com, NedGame, Amazon, MediaMarkt en Coolblue. Je bent helaas nog wel verplicht om een bundel aan te schaffen, maar het spelen van God of War Ragnarök is niet bepaald een straf te noemen. We verwachten dat de situatie zich gedurende het jaar verder zal verbeteren, hoewel dat vermoedelijk niet veel met de prijs zal doen. Je kan de prijs nog wel enigszins omlaag brengen door cadeaubonnen met korting te kopen op Wissel.nl.

Na de aankondiging van de PlayStation 5 in 2019 werd het mogelijk om een pre-order te plaatsen, echter waren alle beschikbare exemplaren binnen luttele minuten volledig uitverkocht. Sony kon vanwege de pandemie, chiptekorten en andere uitdagingen niet aan de vraag voldoen. Dat lijkt inmiddels verleden tijd te zijn, want in januari 2023 steeg de verkoop van PS5-consoles in Europa met maar liefst 202 procent ten opzichte van dezelfde maand een jaar eerder.

Sony maakt tijdens de presentatie van de kwartaalcijfers bekend dat er tussen oktober en december 2022 7,1 miljoen exemplaren zijn verkocht, een stijging van 83% ten opzichte van dezelfde periode in 2021. In totaal heeft Sony nu wereldwijd 32 miljoen PS5-consoles geleverd.