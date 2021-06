PlayStation 5 voorraad in Nederland: meerdere drops in de afgelopen dagen

Het was twee maanden erg rustig wat betreft PlayStation 5-leveringen, maar de situatie lijkt zich nu toch te verbeteren. In de afgelopen periode hebben er namelijk weer verschillende drops plaatsgevonden. De PS5 is daarmee overigens nog niet uit voorraad leverbaar, want bij alle retailers zijn nieuwe leveringen nog steeds binnen enkele minuten volledig uitverkocht. Het is desondanks goed om te zien dat er na de lange droogte weer wat beweging in zit.

Mocht je nog geen PS5 hebben bemachtigd, dan kan het zich lonen om je in te schrijven bij Bol.com en Coolblue voor de ‘Breng mij op de hoogte’-functie. Beide partijen geven aan dat ze deze klanten eerder op de hoogte zullen stellen, hoewel dat in het verleden niet iedere keer perfect heeft gewerkt. Het is nog onbekend wanneer de Nederlandse retailers een nieuwe voorraad ontvangen. Kort na de release van de PS5 zat er vaak twee tot drie weken tussen de drops, echter moest er de laatste keer maar liefst zes weken worden gewacht.

Het onderstaande overzicht laat je direct zien wanneer de meest recente drop heeft plaatsgevonden:

PlayStation 5

PlayStation 5 Digital Edition