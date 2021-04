PlayStation 5 voorraad in Nederland: de huidige stand van zaken

De PlayStation 5 is en blijft nog altijd moeilijk te verkrijgen. Het zorgt al tijden voor de nodige frustraties onder gamers en het einde van de tekorten lijkt voorlopig nog niet in zicht. Sony heeft sinds de lancering in november moeite om aan de vraag te voldoen en nieuwe leveringen worden vrijwel binnen enkele minuten volledig uitverkocht. Daar kan het bedrijf overigens weinig aan veranderen, want alle bedrijven in deze sector hebben te maken met chiptekorten, zoals NVIDIA en AMD met hun nieuwste gpu’s.

Je moet een beetje geluk hebben wanneer de status van de PS5 wordt weergegeven als ‘op voorraad’, want in veel gevallen ben je vaak te laat om de console daadwerkelijk af te rekenen. Daarnaast zien we geregeld gebeuren dat retailers te veel bestellingen aannemen, waardoor het nog langer duurt totdat er een nieuwe levering wordt aangeboden. Volgens Sony en Microsoft bestaat er een kans dat de PS5 en Xbox Series X gedurende 2021 slecht verkrijgbaar blijven.

