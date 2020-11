Amazon gaat nieuwe voorraad PlayStation 5-consoles op 19 november verkopen

De PlayStation 5 werd vorige week onder andere gelanceerd in de Verenigde Staten en op donderdag 19 november komt de console uit in Nederland en België. In september maakte Sony de console beschikbaar voor pre-order, echter was de vraag zo groot dat het bij alle shops slechts enkele minuten mogelijk was om een pre-order te plaatsen.

Beschikbaarheid PlayStation 5

Op dit moment maak je bij Nederlandse shops alleen nog kans bij BCC, Wehkamp en Coolblue om de PS5 op releasedatum te ontvangen, helaas hebben wij vernomen dat de aantallen uitermate beperkt zullen zijn. Bol.com zegt binnenkort een nieuwe voorraad te verwachten. Er komen deze week gelukkig nog enkele nieuwe opties bij, want Amazon EU heeft bevestigd dat het in Europa deze week nieuwe orders gaat aannemen.

Amazon heeft in Italië, Spanje en het Verenigd Koninkrijk klanten via een e-mail geïnformeerd dat er op 19 november om 13:00 Nederlandse een beperkte voorraad zal worden aangeboden. “We zullen er alles aan doen om alle bestellingen zo snel mogelijk te leveren”, zei Amazon in een e-mail om klanten te waarschuwen voor de aanstaande beschikbaarheid van de voorraad. “Als je bestelt, sturen we je een e-mail met een geschatte leverdatum. Dit kan echter worden gewijzigd.” Het voordeel is dat alle divisies van Amazon door heel Europa leveren, waardoor je ook als Nederlandse of Belgische consument zonder problemen een PS5 kan bestellen deze shops:

Dit is de status van de shops in Nederland:

PlayStation 5

PlayStation 5 Digital Edition