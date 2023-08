PlayStation 5 tijdens Summer Sale in de aanbieding voor 464 euro

De PlayStation Summer Sale is in Nederland van start gegaan en dat zorgt voor verschillende goede aanbiedingen, waaronder de PlayStation 5 Disc Edition. Dit model heeft een adviesprijs van €549,99, maar is momenteel voor slechts €464 verkrijgbaar.

Deze actie is beschikbaar bij Bol.com, MediaMarkt, Coolblue, NedGame en Amazon. Daarnaast is er bij Bol.com ook nog de God of War Ragnarok-bundel beschikbaar voor dezelfde prijs, echter moet je dan wel een Select-abonnement hebben of afsluiten. Wees er snel bij, want dergelijke deals zien we gedurende het jaar niet vaak.

PlayStation 5 Disc Edition aanbieding

De PS5, ook wel de PlayStation 5 genoemd, werd wereldwijd gelanceerd in november 2020 en markeert de nieuwste toevoeging aan Sony’s consolefamilie. Sindsdien heeft het de gaminggemeenschap weten te betoveren. Met een krachtigere processor en grafische kaart in vergelijking met zijn voorganger, de PlayStation 4, levert de PS5 ongeëvenaarde prestaties. De console ondersteunt 4K-resolutie en maakt gebruik van ray tracing-technologie, wat resulteert in verbluffende visuele presentaties.

Een opmerkelijke eigenschap van de PS5 is de meegeleverde DualSense-controller. Naast de gebruikelijke knoppen en joysticks, biedt deze controller haptische feedback en adaptieve triggers. Hierdoor wordt de spelervaring op een vernieuwende manier versterkt, waardoor de sensaties van in-game acties voelbaar worden en een diepere onderdompeling ontstaat. Of je nu bezig bent met een adrenalinepompende racegame of een groots avontuur aangaat, de DualSense-controller voegt een extra dimensie toe aan je gameplay.

Hoewel de PS5 aanvankelijk werd geplaagd door lanceringsproblemen en beperkte beschikbaarheid, behoort dat gelukkig tot het verleden. Productie-uitdagingen zijn aangepakt en er zijn nu regelmatig nieuwe voorraden beschikbaar. Dit heeft geleid tot een breder scala aan prijspunten, afhankelijk van de versie en eventuele bundelaanbiedingen die je kiest. Het is echter belangrijk om op te merken dat de prijzen van de PS5 over het algemeen hoger liggen dan die van de vorige generatie consoles.